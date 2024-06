Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause hat ihr Meisterschaftscomeback nach einer Babypause mit EM-Silber gekrönt. Die Deutsche lief bei den Titelkämpfen in Rom nach 3000 Metern in 9:18,06 Minuten als Zweite ins Ziel, und galt danach zwischendurch gar als Europameisterin. Die Französin Alice Finot (9:16,22) war beim letzten Wassergraben zweimal auf eine Bahnmarkierung getreten. Ein Protest des Deutschen Leichtathletik -Verbandes (DLV) hatte vorübergehend Erfolg – Finot wurde dann in der Ergebnisliste jedoch wieder auf Platz eins geführt, mit Verwarnung. Die eigentlich noch am späten Abend geplante Siegerehrung fand nicht statt.

Für Krause ist es die vierte EM-Medaille nach ihren Triumphen 2016 und 2018 sowie Bronze 2012. Rang zwei sicherte sich nach neuer Wertung Elizabeth Bird (Großbritannien/9:18,39) vor der Rumänin Stella Rutto (9:22,36). Lea Meyer, vor zwei Jahren in München überraschende Zweite, als Achte (9:27,85) sowie Krauses Vereinskollegin Olivia Gürth aus Trier (9:31,98) auf Rang zehn rundeten das starke deutsche Ergebnis ab. Es ist nach den Bronzemedaillen von Amanal Petros (Halbmarathon) und Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen) die dritte deutsche Einzelmedaille bei den Europameisterschaften. Zudem holten am Sonntagvormittag die Halbmarathon-Teams Silber (Frauen) und Bronze (Männer).

Detailansicht öffnen „Ich bin damit völlig fein, weil das Niveau in Europa so dermaßen angezogen hat“, sagt Gina Lückenkemper. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Dass mit Krause zu rechnen ist, war schon vor der EM absehbar gewesen. Bei ihrem ersten großen Wettkampf nach der Geburt von Tochter Lola im Vorjahr knackte die zweimalige WM-Dritte gleich die Norm für die Olympischen Sommerspiele in Paris – ihr übergeordnetes Ziel in diesem Jahr. „Eine Silbermedaille fehlte in meiner Sammlung noch. Mit meiner Vorgeschichte ist das wie ein Sieg für mich, auch wenn Gold heute nah war“, sagte Krause am ARD-Mikrofon.

Im Rennen bewies die 31-Jährige einmal mehr ihr taktisches Können, war stets in Tuchfühlung zur Spitze, ohne selbst Körner als Tempomacherin zu vergeuden. „Jeder würde gerne hören, Gesa Krause ist Mama geworden und zurück – und wird Europameisterin als wäre sie nie weg gewesen. Das klingt für mich auch toll“, doch so einfach sei es eben nicht, sagte sie noch – und beinahe hätte es mit dem ersten Platz sogar noch geklappt.

Dass Gina Lückenkemper nach Silber 2018 und Gold 2022 diesmal nur auf Platz fünf über 100 Meter lief, war da zu verschmerzen, auch für die entthronte Europameisterin selbst. „Ich bin damit völlig fein, weil das Niveau in Europa so dermaßen angezogen hat“, sagte die Berlinerin, die im Finale der europäischen Elite in Rom nach erneut schwachem Start in 11,07 Sekunden ins Ziel kam. Gold sicherte sich die Britin Dina Asher-Smith (10,99) vor der Hallen-Vizeweltmeisterin Ewa Swoboda aus Polen. Bronze ging an die Italienerin Zaynab Dosso (beide 11,03).