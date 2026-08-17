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Fazit der Leichtathletik-EMMehr Masse, mehr Klasse

Lesezeit: 4 Min.

Silber mit zwei Nebenjobs: Speerwerferin Julia Ulbricht.
Silber mit zwei Nebenjobs: Speerwerferin Julia Ulbricht. Sven Hoppe/dpa

Deutschland gewinnt bei der Leichtathletik-EM so viele Medaillen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Mit den Erfolgen steigen das Selbstbewusstsein und die Ambitionen der Athleten.

Von Sebastian Winter, Birmingham

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Vielleicht lassen sich diese Leichtathletik-Europameisterschaften aus deutscher Sicht am besten an der Figur der Speerwerferin Julia Ulbricht bündeln. Ulbricht, 25, hatte am Sonntag dem Medaillen-Monsun überraschend noch Silber hinzugefügt. Nachdem Marathon-Läufer Amanal Petros den letzten Tag dieser EM mit einer Goldmedaille eingeläutet hatte, die 4×100-Meter-Mixed-Staffel zu Silber gesprintet war und bevor die Hindernisläufer Frederik Ruppert und Karl Bebendorf noch Gold und Bronze gewannen.

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Von Sebastian Winter

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