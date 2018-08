7. August 2018, 21:38 Uhr Leichtathletik-EM Gina Lückenkemper rennt zu Silber

Deutschlands schnellste Frau zeigt sich bei der EM über 100 Meter sehr stark. Im Finale muss sie sich nur einer Britin geschlagen geben.

Ein deutscher Zehnkämpfer hat Medaillenchancen - Kugelstoßer David Storl verpasst sein nächstes EM-Gold.

Sprinterin Gina Lückenkemper hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin Silber über 100 m und damit die erste Medaille für das deutsche Team gewonnen. Die 21-Jährige aus Leverkusen musste sich im Finale im Olympiastadion in 10,98 Sekunden nur der ungefährdeten Britin Dina Asher-Smith (10,85) geschlagen geben und feierte den größten Erfolg ihrer Karriere. Bronze ging an Dafne Schippers (Niederlande/10,99).Es war das erste deutsche Edelmetall über 100 m seit Verena Sailers Gold 2010 in Barcelona.

Die Gold-Serie von Kugelstoßer David Storl bei Leichtathletik-Europameisterschaften ist dagegen gerissen. Der Leipziger musste sich mit Bronze und einer Weite von 21,41 Metern begnügen. Damit verpasste es der 28-Jährige nach seinen Triumphen 2012, 2014 und 2016, als erster Kugelstoßer vier EM-Titel hintereinander zu gewinnen. Dem zweimaligen Weltmeister fehlten 31 Zentimeter auf den neuen Europameister Michal Haratyk aus Polen. Zweiter wurde dessen Landsmann Konrad Bukowiecki (21,66). Schon bei vergangenen großen internationalen Stadien-Wettkämpfen hatte Storl geschwächelt, war nur Olympia-Zehnter und WM-Siebter geworden.

Zehnkampf-Hoffnung Arthur Abele strebt derweil eine Medaille an - und darf sogar auf Gold hoffen. Der Ulmer liegt nach fünf Disziplinen mit 4285 Punkten auf Rang zwei und peilt knapp 8600 Zähler an. In Führung liegt nach den 400 m der Brite Tim Duckworth (4380), Frankreichs Topfavorit Kevin Mayer ist hingegen völlig überraschend bereits aus dem Rennen. Der Weltmeister leistete sich drei ungültige Versuche im Weitsprung.Abele zeigte bisher einen Wettkampf ohne Wackler auf hohem Niveau.

Im Vergleich zu seiner Leistung von Ratingen, als er 8481 Punkte schaffte, hat er 68 Zähler mehr gesammelt. Außerdem gilt Abele als Mann des zweiten Tages im Zehnkampf, Duckworth hat dort Schwächen."Es ist ein schwarzer Tag für mich, für meine Fans tut es mir wahnsinnig leid", sagte Mayer, der nach der ersten Disziplin in Führung gelegen und dabei mit 10,64 Sekunden über 100 m eine persönliche Bestleistung aufgestellt hatte. Durch seinen Fauxpas sind die Medaillenchancen Abeles gestiegen.Abeles Ulmer Vereinskollege Mathias Brugger sorgte hingegen für eine Enttäuschung und fabrizierte wie Mayer drei ungültige Versuche im Weitsprung. Immerhin setzte Brugger anders als der Franzose den Wettkampf fort.

Der erst 20 Jahre alte Aufsteiger Niklas Kaul (Mainz) blieb zum Auftakt seiner ersten großen Meisterschaft bisher im Rahmen seiner Möglichkeiten. Kaul liegt auf Platz 13 (4089).Vizeweltmeister Rico Freimuth (Halle/Saale) und der WM-Dritte Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) sind in Berlin nicht am Start. Freimuth hatte seine Saison wegen fehlender Motivation frühzeitig beendet, Kazmirek musste seinen Berlin-Start wegen muskulärer Probleme kurzfristig absagen.