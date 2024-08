Die Höhenjagd von Armand Duplantis kennt kein Limit. Der schwedische Stabhochspringer verbesserte zwanzig Tage nach seinem Olympiasieg in Paris mit Weltrekord seine eigene Bestmarke im Stabhochsprung erneut um einen weiteren Zentimeter: Beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Chorzow in Polen überwand er 6,26 Meter im zweiten Versuch. Für den erst 24-jährigen Duplantis ist es bereits der zehnte Weltrekord.

Ebenfalls in Chorzow hat 5000-m-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen, 23, den Weltrekord über die unter freiem Himmel selten gelaufenen 3000 Meter verbessert. Der Norweger benötigte 7:17,55 Minuten. Die bisherige Bestmarke hatte Daniel Komen gehalten, am 1. September 1996 hatte der Kenianer im italienischen Rieti die Distanz in 7:20,67 Minuten bewältigt. Ingebrigtsen ist Spezialist für die olympischen 1500 und 5000 Meter, bei Halleneuropameisterschaften triumphierte der 23-Jährige aber bereits dreimal über die 3000-Meter-Distanz. In Chorzow kam Karl Bebendorf aus Dresden über die klassischen 3000 Meter Hindernis in 8:17,52 Minuten auf Rang neun, es siegte der marokkanische Olympiasieger Soufiane el-Bakkali (8:04,29).