Leichtathletik: Drei Nachrücker für die WM

Das deutsche Team für die anstehende Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September) vergrößert sich um drei Athleten: Aaron Bienenfeld (Düsseldorf), Eva Dieterich (Tübingen/beide 10 000 m) und Samantha Borutta (Frankfurt/Hammerwurf) rücken nach dem Abschluss des World-Ranking-Verfahrens in die Mannschaft nach.

Zudem erhält Sprinterin Sina Mayer (Zweibrücken), bereits für die 4x100-Meter-Staffel nominiert, noch einen Startplatz über die 100 m. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband bekannt. Damit umfasst das deutsche Team in Japan 79 Athletinnen und Athleten.

