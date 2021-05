Christina Hering und Yannick Wolf sind für die Team-Europameisterschaft der Leichtathleten im polnischen Chorzow (29./30. Mai) nominiert. Das Duo von der LG Stadtwerke München zählt zum 50-köpfigen deutschen Aufgebot. Die 800-Meter-Spezialistin Hering, 26, hatte vor einigen Tagen in Dessau mit einer Zeit von 2:01,83 Minuten den schnellsten Saisoneinstieg ihrer Karriere hingelegt. Zuletzt in Rehlingen lief sie über 1500 Meter, wo sie im internationalen Feld Dritte wurde (4:11,08 min); ihre Vereinskollegin Katharina Trost belegte dort über 800 Meter in 2:02,63 Minuten Rang zwei. 100-Meter-Sprinter Wolf, 21, war in Dessau schnellster Deutscher. Bei der Team-EM ist er als Neuling einer der fünf Nominierten über 4×100 Meter. Der dritte Bayer im Kader ist Hammerwerfer Tristan Schwandke vom TV Hindelang.