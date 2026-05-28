Der „Florida Man“ zählt zu den bekannteren Phänomenen der amerikanischen Alltagskultur. Offenbar produzieren Floridas Bewohner selbst für US-Verhältnisse besonders absurd-komische Kriminalfälle (was wohl auch dem nicht ganz so komischen Umstand geschuldet ist, dass psychisch kranken Menschen in Florida schlecht geholfen wird). In den Lokalnachrichten werden solche Fälle jedenfalls oft mit dem gleichen Satz eingeleitet und ausgeschlachtet: Etwa, wenn „ein Mann aus Florida“ keine Lust mehr verspürte, im Krankenhaus zu warten und für seine Heimfahrt einen Krankenwagen entwendete. Oder ein anderer Dieb erst auf der Flucht bemerkte, dass auf dem Rücksitz des gestohlenen Gefährts ein Baby im Kindersitz hockte. Das gab er später immerhin unverletzt bei einer Tankstelle ab.