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SportpolitikDer Dealer, der sich als Ärztin ausgab

Lesezeit: 4 Min.

Gedopt bei den Enhanced Games – und im olympischen Sport: der einstige WM-Zweite über 100 Meter, Marvin Bracy-Williams.
Gedopt bei den Enhanced Games – und im olympischen Sport: der einstige WM-Zweite über 100 Meter, Marvin Bracy-Williams. Kirby Lee/Imagn/Reuters

Ein gefälschtes Online-Profil, Dopingstoff, ein ungewöhnlicher Kronzeuge: Ermittlungen zeichnen ein so vernichtendes wie vertrautes Bild der US-Leichtathletik.

Von Johannes Knuth

Der „Florida Man“ zählt zu den bekannteren Phänomenen der amerikanischen Alltagskultur. Offenbar produzieren Floridas Bewohner selbst für US-Verhältnisse besonders absurd-komische Kriminalfälle (was wohl auch dem nicht ganz so komischen Umstand geschuldet ist, dass psychisch kranken Menschen in Florida schlecht geholfen wird). In den Lokalnachrichten werden solche Fälle jedenfalls oft mit dem gleichen Satz eingeleitet und ausgeschlachtet: Etwa, wenn „ein Mann aus Florida“ keine Lust mehr verspürte, im Krankenhaus zu warten und für seine Heimfahrt einen Krankenwagen entwendete. Oder ein anderer Dieb erst auf der Flucht bemerkte, dass auf dem Rücksitz des gestohlenen Gefährts ein Baby im Kindersitz hockte. Das gab er später immerhin unverletzt bei einer Tankstelle ab.

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