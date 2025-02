Und so weitgehend geräuschlos ist die Causa nun auch offiziell beigelegt.

Nachdem die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) beide Athletinnen im vergangenen Sommer wegen Dopings gesperrt hatte – Sara Benfares für fünf Jahre, Sofia Benfares für vier –, sind nun die strafrechtlichen Konsequenzen aktenkundig: Das Amtsgericht Saarbrücken hat Sara Benfares wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt, rechtskräftig, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf Anfrage bestätigt. Das Verfahren gegen Sofia Benfares wurde „gegen Zahlung einer Geldauflage zugunsten einer gemeinnützigen Organisation“ eingestellt. Eine Anfrage beim Vater der Schwestern blieb am Donnerstag unbeantwortet. Sara Benfares’ Anwalt kündigte für Anfang nächster Woche „gegebenenfalls“ eine Stellungnahme an – und teilte mit, er könne „insgesamt“ nicht nachvollziehen, weshalb der Fall die Medien so sehr interessiere. Seine Mandantin habe ihre Karriere beendet, der Wirbel habe ihr „viel Kummer“ bereitet.

Tja, warum bloß so viel Aufregung um eine 23-Jährige, deren Vater, Samir Benfares, einst Mittelstreckenläufer für Frankreich, einem französischen Portal zunächst haarklein berichtet hatte, dass man es in Wahrheit mit einer tragischen Krankengeschichte zu tun habe, nachdem der Positivbefund bekannt geworden war? Samir Benfares sprach im vergangenen Jahr von einer Knochenkrebsdiagnose vom Herbst 2023; führte den niedrigen Hämatokritwert seiner Tochter an (27); dass ein deutscher Arzt zur Behandlung mit Epo und Testosteron gedrängt habe, um die Blutarmut zu behandeln, die maladen Knochen zu stärken. Auch das Wort „Chemotherapie“ fiel. Weil die Zeit drängte, habe man für die Substanzen nur keine Ausnahmegenehmigung eingeholt, die eine Spitzenathletin auch in medizinischen Notfällen nachweisen muss.

Nada und Amtsgericht, die eine krebskranke Athletin verurteilen: Das wäre wahrhaftig ungeheuerlich – unabhängig davon, ob es sich um eine Weltklasseathletin handelt oder um die EM-Elfte von 2022 über 5000 Meter, Bestzeit 15:20 Minuten.

Tatsächlich zogen sich rasch dicke Risse in die Glaubwürdigkeit der Beteiligten. Dubravko Mandic, Sara Benfares’ Anwalt, der als Anhänger des AfD-Höcke-Flügels sowie als Verteidiger von Neonazis Bekanntheit erlangt hat, erklärte im vergangenen Frühjahr sinngemäß, Samir Benfares sei in der ganzen Angelegenheit „überfordert“ gewesen. In Wahrheit habe man es mit einer „diffusen Knochenerkrankung“ zu tun, Krebs könne „nicht ausgeschlossen“ werden. Sara Benfares’ Knie sei seit September 2023 derart degeneriert gewesen, dass ihr im vergangenen März beim Gehen die Kniescheibe gebrochen sei.

Weshalb sie mit einem degenerativen Knie noch im Dezember 2023 einen schweren Straßenlauf bestritt? Ende November davon sprach, die Olympianorm für Paris zu schaffen? Es sei ihr zeitweise besser gegangen, so ihr Anwalt, ansonsten habe sie sich falsch eingeschätzt. Fragen, wie es Sara Benfares mittlerweile geht, ob sie nach wie vor an ihrer Version der Geschichte festhält, beantwortete Mandic am Donnerstag nicht: Er könne wegen „ganztägiger Verhandlungen am Gericht“ nicht mit seiner Mandantin sprechen.

Fünf Substanzen in drei Dopingproben: Die Nada vermutete ein ausgeklügeltes Dopingprogramm

Die Nada kam jedenfalls zu einem anderen Schluss: Doping. Sie hatte in drei Proben von Sara Benfares binnen rund vier Monaten insgesamt fünf nichtspezifische Substanzen nachgewiesen, also Mittel, die kaum versehentlich in den Körper gelangt sein können: neben Epo und Testosteron noch Clenbuterol, den Androgenrezeptor-Modulator Ostarin sowie die Substanz SR9009. Substanzen also, die Fett verbrennen und den Muskelaufbau fördern sollen, ein Klassiker im Ausdauersegment. Die Nada vermutete folglich ein fein tariertes Dopingprogramm, sperrte Sara Benfares sogar für fünf statt der üblichen vier Jahre. Ein Einspruch dagegen, den ihr Anwalt einst angekündigt hatte, sei bis heute nicht eingegangen, teilte die Nada auf Anfrage mit.

Und die Staatsanwaltschaft? Sie hatte in beiden Fällen zunächst Anklage erhoben, was in der Regel ein Hauptverfahren nach sich zieht. Im Fall von Sara Benfares beantragte sie dann doch ein Strafbefehlsverfahren, ohne Verhandlung – weil Ankläger und Gericht, grob gesagt, von einer geringen Schuld ausgehen. „Dabei waren insbesondere auch das straffreie Vorleben der Angeklagten sowie die außerstrafrechtlichen Folgen der Tat für diese zu berücksichtigen“, teilt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf Anfrage mit. Frei übersetzt: Benfares ist ja schon fünf Jahre von der Nada gesperrt, was ihre noch junge Karriere faktisch beendet hat.

Auch im Fall von Sofia Benfares, deren Verfahren eingestellt wurde, „waren insbesondere auch das straffreie Vorleben der zur Tatzeit heranwachsenden Angeschuldigten sowie die außerstrafrechtlichen Folgen der Tat für diese zu berücksichtigen“, schreibt die Staatsanwaltschaft. Sie betont indes, dass der Strafbefehl gegen Sara Benfares auf dem „hinreichenden Verdacht“ fuße, dass der Tatbestand des unerlaubten Selbstdopings erfüllt sei. Dies setze wiederum den hinreichenden Verdacht voraus, dass die Anwendung des Dopingmittels „ohne medizinische Indikation“ erfolgte.

So endet eine der bizarrsten deutschen Dopingaffären auf eine ganz andere, ungeheuerliche Weise: mit einer Krankengeschichte, die weder die Nada noch das Amtsgericht für glaubwürdig halten, einem bedröppelten Leichtathletikverband, der von den Vorgängen nichts mitbekommen haben will – und zwei zerstörten Sportkarrieren.