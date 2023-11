Kürzlich traten die Brüder Jakob Ingebrigtsen, 23, Filip Ingebrigtsen, 30, und Henrik Ingebrigtsen, 32, in ungewohnter Rolle auf. Nicht als Mittelstreckenläufer, über deren erstaunlichen Aufstieg die Reporter aus aller Welt seit Jahren Lobeshymnen dichteten, sondern als Autoren selbst: in Verdens Gang , einer großen Boulevardzeitung ihrer Heimat Norwegen.

Man habe nie gewollt, dass Details aus ihrem intimen Leben an die Öffentlichkeit quellen würden. Da man dies nicht habe verhindern können und bereits viele Menschen in diesen Strudel hineingezogen worden seien, sehe man keinen anderen Ausweg, als die Geschichte in voller Länge zu erzählen, aus ihrer Sicht. Es schmerze enorm, schrieben die Brüder, aber man wolle so "Frieden für alle Seiten".

Ein hehrer Wunsch, der, so viel kann man schon sagen in dieser unangenehmen Familiengeschichte, nicht in Erfüllung gegangen ist. Im Gegenteil.

Der Vater habe "körperliche Gewalt und Drohungen" eingesetzt - Gjert Ingebrigtsen weist das zurück

Der Aufsatz der Brüder rückte eine Sportfamilie, die seit Langem unter dem Brennglas der Öffentlichkeit lebt, in völlig neues Licht. Jakob, Filip und Henrik hatten sich vor zwei Jahren von ihrem Vater Gjert Arne Ingebrigtsen getrennt, der die drei mehr oder weniger durch ihre erfolgreichen Leichtathletikkarrieren gelenkt hatte; Jakob wurde 2021 in Tokio gar Olympiasieger über 1500 Meter. Die Trennung fuße auf einem familiären Konflikt, bestätigen die Brüder nun. Seitdem hätten die norwegischen Medien sie zum Teil als aufbrausend portraitiert, auch gegenüber Vertretern des Leichtathletikverbandes. Zwar habe man auch Worte gewählt, die man heute bereue, es seien aber nun mal starke Gefühle im Spiel gewesen. Und, vor allem: Missbrauch.

Man sei mit einem Vater aufgewachsen, der "aggressiv und kontrollierend" gewesen sei, "im Rahmen seiner Erziehung körperliche Gewalt und Drohungen" eingesetzt habe. Als Kinder sei man "zusammen" in dieser Situation gewesen - die Brüder haben noch vier Geschwister -, man habe das aber akzeptiert und sei mit der Last ins Erwachsenenleben gezogen. Es sei "naiv" gewesen, zu denken, dass man diese Last irgendwie abstreifen könnte. Als es vor zwei Jahren erneut zu "Aggression und körperlichen Bestrafung" gekommen sei, habe man die Flucht gesucht.

Norwegens Sport betont oft die Kraft des Kollektivs

Der Artikel zog prompt Risse in das Bild eines oft etwas klischeehaft gezeichneten norwegischen Sportbetriebs, der oft betont, seine Kraft aus dem friedlichen Wettstreit untereinander zu ziehen. Andererseits ist Missbrauch ein gewaltiges Problem im Sportbetrieb, in dem die Athleten abhängig sind vom Wohlwollen von Trainern und Funktionären, die über Kaderzugänge und Karrieren richten - auch wenn Gjert Arne Ingebrigtsen die Vorwürfe der Söhne umgehend zurückwies. Er habe in all den Jahren zu sehr als Trainer und zu wenig als Vater gewirkt, natürlich sei auch er nicht fehlerfrei. Aber gewiss sei er gegenüber seinen Kindern nie gewalttägig gewesen. Dass es vor den Augen der norwegischen Öffentlichkeit zu Gewalt gekommen sei - Vater und Söhne haben ihr Leben in einer mehrjährigen TV-Dokumentation verfilmen lassen -, sei "undenkbar". Er schloss seine Widerrede mit einem durchaus bemerkenswerten Satz: Er wisse nicht, wie man einen derartigen Konflikt überwinden könne - "aber wir müssen es versuchen".

Andererseits weckte der Konter neue Zweifel: Auch viele Kameras können Missbrauch im Verborgenen übersehen, zumal sowohl Opfer als auch Täter enorme Anstrengungen unternehmen können, um das Geschehene zu verhüllen. Unbestritten ist, dass die Ingebrigtsens ihr Leben in der TV-Dokumentation sehr offen ausstellten - auch auf Drängen des Vaters, der so Sponsoren anziehen wollte. Und schon früh kamen dabei Schattenseiten eines straffen Regiments ans Licht. Die Familie stammt aus Sandnes, ein Industriedrehkreuz südlich von Stavanger, der Vater ist gelernter Logistikmanager, die Mutter Inhaberin zweier Friseursalons. Man habe alle Kinder früh in der Natur spielen lassen, hat Gjert Arne Ingebrigtsen der BBC einmal erzählt, ehe die Söhne nach und nach bei ihm vorstellig wurden: "Papa, ich will Europameister werden." - "Gut, dabei kann ich dir helfen", sagte der Papa, "aber dann musst du auch alles tun, was ich dir sage." Vielleicht, fand Gjert Arne damals, "bin ich da etwas strikt."

Das ist längst in diversen Anekdoten verbrieft. Wie der Vater etwa im Herbst die Trainingspläne schrieb und in Laminatfolie einfasste, damit niemand auf die Idee kam, die Umfänge zu verändern. Wie Filip eine Stunde vor Schulbeginn auf Skirollern trainierte, im aeroben Bereich. Wie Henrik untersagt wurde, den Lehren vom Drill des Vaters zu erzählen, weil diese sonst wohl Bedenken angemeldet hätten. Wie Jakob seinen EM-Titel als 17-Jähriger mit einem Glas warmer Milch zu feiern hatte. Und wie eben auch schon Spannungen keimten, als Filip den Vater mal einen Diktator nannte, weil er zu trainieren hatte, statt mit der Freundin nach Südfrankreich zu fahren. Aber letztlich, sagte Jakob an einer Stelle der TV-Serie, stehe man vor einer simplen Wahl: "Wollen wir ein Familienleben haben - oder schnell laufen?"

Man konnte das schon damals konsequent finden oder absurd oder zynisch, weil Eltern dem Nachwuchs da früh Entscheidungen aufluden, deren Folgen der Nachwuchs noch gar nicht erfassen konnte. Ehe er irgendwann feststellte, wie Jakob Ingebrigtsen: "Es ist eine Wahl, die eigentlich keine ist." Noch so ein Satz des Vaters aus der Doku: "Ich will kein wütender Mann sein, sondern ein Vater. Aber wenn ein wütender Mann meine Kinder ihren Träumen näherbringt, werde ich dieses Opfer bringen."

Ein Opfer, das zu weit ging?

Zuletzt teilte die zuständige Polizeibehörde mit, man habe nach "mehreren" Vorermittlungen genügend Stoff zusammengetragen, um ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen. Die Natur der Sache - Missbrauch in familiären Beziehungen, Sektion 282 des Strafgesetzbuchs - mache es nötig, sehr genau und eingehend zu ermitteln. Sprich: Die öffentliche Bühne, die die Ingebrigtsens einst forsch beschritten, wird nun weiter bespielt, nur jetzt eben von Anwälten und Medienberatern.

Detailansicht öffnen Stets im Schatten seiner Kinder - bis es vor zwei Jahren zum Bruch kam: Jakob Ingebrigtsen (links und Vater Gjert bei einem Wettkampf vor vier Jahren. (Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyran/Imago)

Gjert Ingebrigtsens Anwalt zweifelte zuletzt bereits öffentlich daran, dass die Brüder die Gewaltvorwürfe belegen könnten. Verdens Gang veröffentlichte indes einen offenen Brief von Martin Ingebrigtsen, dem 28 Jahre alten Bruder von Jakob, Filip und Henrik, der sich einst für ein Leben außerhalb des Sports entschieden hatte. Jeder nehme die Dinge anders wahr, schrieb Martin Ingebrigtsen, er habe den Vater aber nie so gefürchtet und erlebt, wie die Brüder es nun darstellten. Wobei das scheinbar heile Bild nicht bedeuten muss, dass es innerhalb eines Sport-Biotops nicht doch zu Gewalt kam.

Der norwegische Leichtathletikverband verweigerte dem Vater jedenfalls schon jetzt die Akkreditierungen für die kommenden Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow und die Olympischen Spiele in Paris. Gjert Arne Ingebrigtsen betreut mittlerweile Narve Nordas, der in Budapest zuletzt WM-Bronze über 1500 Meter gewann, hauchzart hinter Jakob Ingebrigtsen (der später Gold über 5000 Meter holte). Die Aussicht, bei Großveranstaltungen auf den Vater zu treffen, sagten die drei Brüder zuletzt, könnten sie jedenfalls nicht ausstehen.

Espen Skoland, der Jakob, Filip und Henrik Ingebrigtsen zuletzt als Sprecher vertrat, richtete noch eine flehentliche Bitte an die norwegischen Reporter: "Der Medienzirkus muss enden. Henrik, Filip und Jakob müssen ihr Sportlerleben in der Öffentlichkeit leben dürfen, ohne dass in ihr Privates eingegriffen wird." Ein Wunsch, der wohl mindestens einige Jahre zu spät kommt.