Das Internationale Stadionfest in Berlin, kurz Istaf, wird auch 2020 nicht zur Diamond League gehören, der höchstrangigen Wettkampfserie der internationalen Leichtathletik. Dies geht aus dem neuen Kalender hervor, den der Weltverband am Montagabend veröffentlichte. Die Berliner hatten sich in den vergangenen Jahren immer wieder Hoffnung gemacht, dass ihre traditionsreiche Veranstaltung in die Reihe der Top-Meetings aufgenommen wird.

Die Diamond-League-Serie umfasst im Olympia-Jahr 14 Sportfeste sowie das Finale am 11. September 2020 in Zürich. Zuletzt war das Finale auf Brüssel und Zürich aufgeteilt. Alle bisherigen Meetings bleiben der Serie erhalten, nur in England ersetzt Gateshead das Event in Birmingham, weil das dortige Stadion für die Commonwealth-Spiele 2022 renoviert wird. Zudem finden erstmals zwei Veranstaltungen in China statt: Am 10. Mai in einer noch festzulegenden Stadt und am 16. Mai in Shanghai. Das dürfte dem neuen Titelsponsor der Diamond League geschuldet sein: Der chinesische Konzern Wanda hat einen Zehnjahresvertrag mit der IAAF abgeschlossen. Teil des Vertrages ist, dass der zu Wanda gehörende Sportvermarkter Infront von 2025 bis 2030 die internationalen Medienrechte an der Serie bekommt.

Welche Disziplinen den Diamond-League-Status erhalten, soll Anfang November beschlossen werden. In der Sommersaison 2020 wird die Wettkampfreihe am 17. April in Doha beginnen.