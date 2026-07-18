Hürdenläufer Emil Agyekum hat beim Diamond-League-Meeting in London einen der ältesten deutschen Rekorde geknackt und Harald Schmid abgelöst. Der 27 Jahre alte Berliner rannte in London über 400 Meter Hürden als Zweiter hinter Norwegens Weltrekordler Karsten Warholm (46,61) in 47,45 Sekunden drei Hundertstel schneller als Schmid bei den Europameisterschaften 1982. Fünf Jahre später, bei der WM 1987 in Rom, hatte Schmid seine Bestzeit noch einmal egalisiert.

„Es war ein wundervolles Rennen, in das ich wirklich alles reingelegt habe. Die letzten beiden Hürden waren nicht perfekt, aber ich habe sie noch erwischt. Und jetzt bin ich wirklich glücklich“, sagte Agyekum, der von Moskau-Olympiasieger Volker Beck trainiert wird. Der 27-Jährige hatte schon am vergangenen Dienstag in Budapest in 47,58 Sekunden an Schmids Bestmarke gekratzt. Nun stürmte er in einem starken Feld von der Außenbahn zum Rekord und untermauerte seine Medaillenambitionen für die EM in Birmingham (10. August bis 16. August).

Mihambo gewinnt nach vier ungültigen Versuchen

Ein deutscher Rekord fiel auch über die nicht-olympische Meile: Beim Weltrekordlauf des Briten Josh Kerr (3:42,66 Minuten) verbesserte der Leipziger Robert Farken seine nationale Bestmarke als Vierter des Rennens auf 3:46,82. Mohamed Abdilaahi (Köln) stieg im schnellsten Meilenrennen der Geschichte aus. Den bisherigen Weltrekord hatte der Marokkaner Hicham El Guerrouj 1999 in Rom aufgestellt (3:43,13).

Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) bewies indes Nervenstärke und gewann den Weitsprung im Olympiastadion von 2012 mit Saisonbestleistung von 7,05 Metern im fünften Versuch – ihre ersten vier waren ungültig gewesen, auch der sechste misslang der früheren Weltmeisterin.

Eine Schrecksekunde erlebte Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis. Der Schwede musste wegen Beschwerden am linken Oberschenkel aufgeben. Sam Kendricks holte sich den Sieg in jenem Stadion, in dem er 2017 Weltmeister geworden war. Wie Duplantis übersprang der US-Amerikaner 5,95 Meter im ersten Versuch.