Von Johannes Knuth, Berlin

Was ihm vor dem fünften Versuch durch den Kopf geschossen sei? Ich will, ganz unbedingt? Ach wo, sagte der Hammerwerfer Merlin Hummel mit einer Gelassenheit, als löse er solche Momente seit Jahren, wie andere im Schichtdienst Briefmarken stempeln. Wer es ganz unbedingt besonders außergewöhnlich gut machen wolle, der werde meist zu fest, im Körper und im Kopf. Er habe einfach einen guten Versuch zeigen wollen, sagte Hummel. Weniger ich will, eher: Ich kann.

Die Art, mit der Merlin Hummel vom UAC Kulmbach am Sonntag durchs Berliner Olympiastadion navigierte, zeigte schon, dass sich da ein Newcomer noch nicht so häufig auf größerer Bühne präsentiert hatte. Neugierig wie ein Archäologe bei der Mumienausgrabung prüfte der 20-Jährige jedes bürokratische Zeremoniell, angefangen bei der ersten Anfrage der Stadionsprecherin nach dem Titelgewinn ("Muss ich jetzt ein Interview machen?"). 72,51 Meter hatte Hummel im fünften Versuch angeboten, nicht ganz jene 75,66, die er zuletzt fabriziert hatte, aber es reichte, um sieben Zentimeter, um Tristan Schwandke zu distanzieren, den 30-Jährigen vom TV Hindelang, der Hummels Titel-Avancen in den Jahren zuvor noch immer pariert hatte. Nun hatte eben Hummel den Hammerwurftitel gesichert, es war einer von fünf Siegen in Berlin für bayerische Leichtathleten, neben Christina Hering (800 Meter), Tobias Potye (Hochsprung) und der 4×100-Meter-Frauenstaffel von der LG Stadtwerke München sowie Michael Adolf vom TSV Gräfelfing über 400 Meter Hürden.

Hummels Tat stach freilich etwas heraus: So oft kommen sie in der deutschen Leichtathletik nicht mehr in den Genuss, dass einer ihrer Begabungen so stimmig von der Jugend- in die Erwachsenenklasse gleitet. Zumal im Hammerwurf, der international zuletzt groß in Tokio 2021 vertreten war (in Schwandke); davor 2013 in Moskau, dank Markus Esser. Und jetzt?

"Es ist gar nicht so lange her, da habe ich mit meinem Trainer diskutiert, ob wir uns nicht besser auf die nächste Saison konzentrieren", sagte Hummel am Sonntag im Gespräch. Eine Corona-Infektion zu Ostern setzte ihn mehrere Wochen matt, er verpasste ein Trainingslager. Andererseits: Es dauerte nicht lange, da landete der Hammer wieder bei 72, 73, sogar 75,66 Meter, Bestleistung. Eine Chance, die schon verpufft zu sein schien, war plötzlich wieder da. Wobei er in Berlin noch immer die Ausläufer der Infektion spürt: "Vom Koordinativen wieder reinzukommen", sagte er, "ist bei so einer hochkomplexen Disziplin natürlich schwierig."

Die WM in Eugene hält er für unrealistisch, aber im August in München wäre er doch gerne dabei

So war das schon immer: Was andere abschreckte, zog ihn an. Sein Stiefvater hatte ihn zur Leichtathletik geschickt, in Kulmbach-Stadtsteinach, einem der wenigen, kleinen Zellen, in denen sie in Deutschland den Hammerwurf pflegen. "Irgendwie hat es im Kopf direkt gefunkt", sagt Hummel, irgendwie sah er die Schönheit im Schweren. Seit er in Kulmbach sei, unter Trainer Martin Ständner, ging es jedenfalls bergauf, in Gefilde, die vor ihm lange keiner beschritten hatte, bis zu Silber bei der U20-EM vor einem Jahr, dazu 81,21 Metern mit dem sechs Kilogramm schweren Hammer - deutscher Jugendrekord. Klar, er betreibe eine Randsportart, sagt Hummel, aber ihn fasziniere das: wenn Schnellkraft, Athletik ineinanderfließen, wenn er nach der dritten von vier Drehungen spüre, dass der Wurf weit gehen werde, wenn er dann dem Hammer hinterherschreie - "das", findet Hummel, "ist einfach das Geilste".

Und so erzählt sein Weg auch wieder einiges davon, wie diese komplizierte Kernsportart in Deutschland auch (noch) funktioniert: auf vielen Königswegen, die in der Provinz schlummern. Er wolle auf jeden Fall in Kulmbach bleiben, sagt Hummel, dort könne er Internationales Management im Fernstudium vorantreiben, in Ständner treffe er auf einen "Weltklasse-Trainer", der schon Simone Mathes betreute, die erste deutsche Meisterin im Hammerwurf. Und Ständner und Hummel, das schimmert immer wieder durch, haben Vorteile gegenüber manchem Stützpunkt, der oft schneller Erfolge vorzeigen muss. Er wolle sich "gesund steigern", das betonte Hummel in Berlin immer wieder. Seine Kraft soll für länger als einen Sommer halten.

Die WM in Eugene hält er da für "unrealistisch", es ist sein erstes volles Jahr mit dem 7,26 Kilogramm schweren Männer-Hammer, "das ist noch mal eine komplett andere Dynamik", sagt Hummel. Für die EM im August in München könnte er aber schon ins Feld rutschen, über die Ranking-Liste, das wäre "auch was Besonderes für mich". Irgendwann wolle er auch bei den Großen "Richtung 80 Meter zielen", an die Weltspitze kommen, zu den Sommerspielen. Merlin Hummel weiß, was er will, oder besser: Was er kann.