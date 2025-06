Die deutschen Leichtathleten haben während der ersten beiden Tage bei der Team-Europameisterschaft in Madrid einige gute Leistungen gezeigt. Dreispringerin Caroline Joyeux gewann im Dreisprung mit 14,42 Metern im sechsten und letzten Versuch, Karl Bebendorf entschied die 3000 Meter Hindernis bei heißen Bedingungen in 8:20,43 Minuten für sich. Diskuswerfer Mika Sosna musste sich mit 66,17 Metern nur Tokio-Olympiasieger Daniel Stahl (68,36) aus Schweden geschlagen geben. Die 4x100-Meter-Staffel der Männer (Kevin Kranz, Marvin Schulte, Julian Wagner, Lucas Ansah-Peprah) wurde in 38,27 Sekunden hinter dem niederländischen Quartett (37,87) ebenfalls Zweite.