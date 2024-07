Die 400-Meter-Hürdenläuferin Sydney McLaughlin-Levrone bestreitet nicht viele Rennen. Trainieren, trainieren, trainieren, dann brillieren, wenn es zählt, das ist die Philosophie ihres Trainers Bob Kersee (der schon so manche Dopinggerüchte rund um seine Person und frühere Schützlinge zurückweisen musste, aber das ist eine andere Geschichte). Unbestritten ist, dass die 23-Jährige das Credo ihres Trainers perfektioniert hat. „Sie lässt historische Leistungen zur Routine werden“, kommentierte das amerikanische Portal letsrun.com. In fünf von neun Hürdenfinals, die sie seit 2021 bestritten hat, stellte McLaughlin-Levrone einen Weltrekord auf, darunter bei ihrem Olympiasieg 2021 (51,46), dem Finale der Weltmeisterschaften 2022 (50,68) – und nun bei den US-Meisterschaften in Eugene: In 50,65 Sekunden war sie drei Hundertstelsekunden schneller als ihre alte Bestmarke, drei Zehntelsekunden schneller als die Norm, die für die Olympischen Spiele in Paris für die 400 Meter ohne Hürden verlangt wird – und fast zwei Sekunden flotter als Skadi Schier, die deutsche Meisterin des vergangenen Wochenendes über die 400 Meter. Ebenfalls ohne Hindernisse.