Tokio-Olympiasiegerin Sydney McLaughlin-Levrone hat das mit Spannung erwartete Duell mit Femke Bol über 400 Meter Hürden triumphal für sich entschieden und in der Weltrekordzeit von 50,37 Sekunden olympisches Gold gewonnen. Die US-Amerikanerin verbesserte im Stade de France ihre Bestmarke von Anfang Juli bei den US-Trials um 28 Hundertstelsekunden und siegte vor ihrer Landsfrau Anna Cockrell (51,87). Nur Dritte wurde ihre niederländische Rivalin Femke Bol, der in 52,15 Sekunden Bronze blieb.

Das Duell zwischen McLaughlin-Levrone und der aktuellen Weltmeisterin aus den Niederlanden war mit Spannung erwartet worden. Die beiden sind die einzigen Sprinterinnen der Geschichte, die über die 400 m Hürden die 51-Sekunden-Marke unterboten haben. Doch das vermeintliche Duell wurde zur Solovorstellung.

McLaughlin-Levrone lief auf Bahn sechs direkt hinter ihrer Kontrahentin und hatte diese bereits nach 150 Metern eingeholt. Unaufhaltsam stürmte sie auf die Zielgerade und ließ auch dort nicht nach. Der Lohn: Eine Glanzzeit, die immer näher an die 50-Sekunden-Barriere heranrückt. McLaughlin-Levrone sorgte damit auch für den dritten Leichtathletik-Weltrekord bei den Spielen in Paris. Drei Tage zuvor hatte Stabhochspringer Armand Duplantis seine eigene Bestmarke auf 6,25 Meter geschraubt. Hinzu kam bislang ein Rekord in der noch jungen Mixed-Disziplin über 4x400 Meter, den die USA im Vorlauf in 3:07,41 Minuten lief.