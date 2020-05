SZ: Herr Ring, die Leichtathleten dürfen seit einer Woche auch in Bayern wieder im öffentlichen Betrieb trainieren. Wie sieht Ihr Praxisbericht aus?

Kurt Ring: Wir sind noch ein wenig in der Findungsphase. Mit einigen Athleten habe ich bis zuletzt vor allem telefonisch kommuniziert, weil wir noch nicht alle an einem Trainingsort zusammenziehen konnten. Mit Vierergruppen können wir derzeit schon wieder mit Abstandhalten und etwas Vernunft auf der Bahn trainieren. Das ist alles machbar, auch für die Läufer, die im Regelfall nebeneinander und mit losem Körperkontakt laufen. Es sind auch ein paar arg theoretische Regeln dabei, zum Beispiel 15 Meter Abstand zwischen den einzelnen Läufern. Das ist in der Praxis gar nicht messbar. Aber das Training ist derzeit nicht unser wirkliches Problem.

Sondern?

Dass wir schlicht keine Zielsetzung haben. Wir können nicht 15 oder 18 Monate einfach durchtrainieren. Ich muss nach spätestens zwölf Monaten, also einem Wettkampfjahr, eine Regenerationsphase einleiten. Das habe ich mit unseren Topathleten jetzt rund um Ostern gemacht, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir im Herbst noch ein paar Wettkämpfe und auch Straßenläufe haben werden, bei denen man sich auch für die Olympischen Spiele 2021 qualifizieren kann. Letzteres hat der Leichtathletik-Weltverband bereits verhindert, indem er das Qualifikationsfenster erst wieder ab dem 1. Dezember 2020 öffnet ...

... wegen der weltweit unterschiedlichen Corona-Lage derzeit ...

... das schafft nur für viele, die noch nach Tokio wollen, im nächsten Jahr wieder mal Qualifikationsstress. Drei Monate vor dem Olympiamarathon werden die Kandidaten erst noch durch einen Qualifikationsmarathon mit hohen Zeitvorgaben gehetzt.

Sie haben die mögliche Wettkampfsaison im Herbst angesprochen - dazu sollen in der Leichtathletik auch Meetings wie die Sparkassen-Gala ihres Vereins zählen, das einzige größere Meeting mit internationaler Beteiligung in Bayern. Wie plant man dafür, wenn Großevents mit Publikum deutschlandweit bis zum 31. August untersagt sind - und ohne Publikum wohl erst genehmigt werden müssten?

Ich habe keine Ahnung, wann wir in Bayern derzeit überhaupt wieder Leichtathletik-Wettkämpfe veranstalten können. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Wettkämpfe dann ausschauen sollen, ob sie mit oder ohne Zuschauer stattfinden können, mit oder ohne Maskenpflicht. Man hat uns vom Deutschen Leichtathletik-Verband signalisiert, dass man an einem Meeting interessiert ist und mit dem 25. Juli auch einen Termin präferieren würde. Wenn Anfang August tatsächlich deutsche Meisterschaften stattfinden sollen, ergibt es ja kaum Sinn, dass Athleten sich nur mit ihren Leistungen aus dem Vorjahr qualifizieren. Es gibt auch junge Leute, die sich auch in dieser Saison noch qualifizieren wollen. Dafür bräuchte es mindestens zwei Wettkampftermine vor den Meisterschaften ...

... zum Beispiel in Regensburg ...

Man will uns dabei helfen, wo es nur möglich ist, zum Beispiel bei den Hotelkosten und Antrittsprämien. Aber so lange schlicht und einfach das vollständige Konzept und eine mögliche Struktur für diese Late Season, von der in der Leichtathletik derzeit alle reden, fehlt, können wir mit den Vorbereitungen nicht beginnen.

Da sind die Sportverbände aber ja davon abhängig, was die Behörden entscheiden und erlauben.

Aber die Leichtathletik kann bei Bund und Ländern doch schon jetzt Konzepte für den Fall X einreichen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Verbände oft erst reagieren, wenn irgendein Beschluss von der Politik da ist. Die bayerische Landesregierung hat mit dem Runterfahren ja alles richtiggemacht, aber beim Hochfahren gibt es schon viele Fragen. Wenn in München und anderswo Tausende demonstrieren dürfen, warum können im Juli nicht dreihundert kontrollierte Zuschauer zu unserem Meeting kommen? Eigentlich haben wir als Leichtathleten eine gute Lobby, wir sind eine sehr gesittete Sportart. Wir könnten den Zuschauerfluss bei uns auch gut kontrollieren - das Unistadion ist eingezäunt, es gibt einen Einlasspunkt, dort könnten wir das Gelände schließen, sobald eine Obergrenze erreicht ist. Auch Abstandhalten auf der Tribüne wäre möglich.

Können Sie sich ein Meeting ohne Zuschauer, wie es national und international für die kommende Zeit vielerorten angedacht ist, überhaupt leisten?

Das ist die große Frage. Für so ein Meeting müssen sie eine Maschinerie hochfahren. Wir müssen mit den Hotels verhandeln, mit dem Hauptsponsor, mit der Veranstaltungstechnik, den Moderatoren. Die müssen sich alle auf einen Zeitplan einstimmen. Aber auch dafür braucht es eben erst eine belastbare Struktur. Und ohne Zuschauer? Das ist eigentlich nicht machbar, da wir keine Fernsehgelder wie der Fußball bekommen. Außerdem rentiert sich die ganze Technik nicht, wenn keiner im Stadion zuschaut. Für einen kostenaufwendigen Livestream fehlt uns das Geld. Wir konnten lange gar keine Sponsoren ansprechen, weil wir nicht wussten, ob unser Meeting in diesem Sommer überhaupt stattfinden kann.

Im aktuellen Hygienekonzept des DLV steht unter anderem, dass Wettbewerbe auf der Mittel- und Langstrecke, die in Regensburg besonders im Fokus stehen, derzeit ohnehin kaum denkbar seien, wegen des Körperkontakts.

Wobei nach meinen Informationen ab Mitte Juni wohl auch Sportarten mit Körperkontakt wieder ihre Wettkämpfe bestreiten dürfen. Auch in dieser Hinsicht könnte man jetzt bei der Politik nachhaken, was es bald wieder für Möglichkeiten geben könnte. Ich möchte aber auch betonen, dass es mir hier nicht um eine Konfrontation geht, sondern um konstruktive Lösungen. Von daher möchte ich die Verbände einladen, uns Kleine mehr und unmittelbarer in den Findungsprozess mit einzubinden, unsere Anliegen zu hören - wir sind nun mal auch Glieder in einer großen Kette. Ohne uns wird es weiterhin nicht gehen.

Wir haben uns bislang vor allem über den professionell orientierten Sport unterhalten. Wie steht es derzeit um bayerische Meisterschaften, um kleinere Straßenläufe und Nachwuchsmeetings im Freistaat?

Was die Straßenläufe angeht, sind die meisten kleineren Läufe natürlich auf Start- und kleinere Sponsorengelder angewiesen. Da gehen viele auch am Krückstock, wenn ihr Lauf in diesem Jahr ganz ausfällt. Was die Bahn betrifft, muss der Landesverband entscheiden, ob es sinnvoll ist, Ende September noch Landesmeisterschaften für Erwachsene und Jugendliche zu veranstalten, wie es derzeit geplant ist - oder ob man sich damit nicht schon wieder die darauffolgende Saison zerstört, die im Grunde schon mit dem vorbereitenden Training im September beginnt. Uns stehen in den nächsten Jahren ohnehin Saisons bevor, die wegen der vielen Verschiebungen in diesem Jahr wahnsinnig dicht mit internationalen Veranstaltungen gespickt sind. Diese geben letztlich auch den Jahresterminplan auf den unteren Ebenen vor.

Allein in Bayern sind viele Leichtathletikmeisterschaften im Senioren- und Nachwuchsbereich für dieses Jahr aber auch schon ersatzlos gestrichen worden. Der Bayerische Leichtathletik-Verband hat zuletzt verkündet, dass er in diesem Herbst noch mit Kreis- und Bezirksmeisterschaften plane - er halte es derzeit aber für kaum möglich, dass 2020 etwa noch Sportfeste in der Kinderleichtathletik stattfinden können.

Das ist nur mein persönlicher Eindruck - aber wenn wir nicht aufpassen, alle Maßnahmen nur mit Fokus auf Kaderzugehörigkeit beschließen, dann verlieren wir an der Basis den Nachwuchs eines ganzen Jahrgangs.

Wie finanziert sich in diesen Zeiten eigentlich ihr Verein, im klassischen olympischen Mittelstand?

Wir haben einen Vertrag mit unserem Hauptsponsor, der auch 2021 greift. Da sind wir momentan auf der sicheren Seite. Aber natürlich haben wir auch riesige Verluste zu erwarten: Wir finanzieren uns schon auch über unsere Veranstaltungen - nicht nur die Gala, auch das Rolf-Watter-Sportfest und den Nikolauslauf. Das ist ein wichtiges Standbein für uns. Wir geben auch einen Laufkalender heraus, auch da werden wir Einbußen über fehlende Sponsoreninserate hinnehmen müssen. Das ist mit Blick auf die Jahresplanung nicht unproblematisch, wenn man die Unterstützung unserer Athletinnen und Athleten betrachtet. Das sind im Grunde fixe niedrige dreistellige Monatsunterstützungen, eigentlich Aufwandsentschädigungen. Aber darauf sind viele Leichtathleten angewiesen, vor allem im aufstrebenden Unterbau, wenn sie noch keine persönlichen Sponsoren haben. Das macht diese Krise eben auch wieder verschärft deutlich: Leichtathleten trainieren meist in Richtung Olympia wie Profis, bis zu zehn Mal pro Woche, werden aber unterstützt wie totale Amateure.