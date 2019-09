Berlin (dpa) – Für die frühere Marathon-Läuferin Uta Pippig nimmt der erste Berlin-Marathon nach der Maueröffnung einen herausragenden Stellenwert ein. "Das wird immer ein besonderer Moment in meinem Leben bleiben", sagte Pippig dem "Sportbuzzer" (Donnerstag) vor der 46. Auflage des Hauptstadt-Laufes am Sonntag. Die 54-Jährige, die 2004 ihre aktive Karriere beendet hat, ist auch 29 Jahre nach dem Ereignis voller Emotionen: "Ich habe die Säulen sogar kurz angefasst, als wir durch das Brandenburger Tor gelaufen sind hinüber auf den Pariser Platz in Richtung Unter den Linden. Der Platz liegt zwar im Osten, aber da ist man als DDR-Bürger nie hingekommen. Denn da war ja die Mauer. Und nun stand da eine Menschenmenge und jubelte den Läufern zu. Es war so unglaublich und doch so überwältigend."

Die besondere Atmosphäre trug auch dazu bei, dass die seit 1992 in den USA lebende Pippig ihren ersten von drei Siegen in Berlin feiern konnte. Gemeinsam mit ihrem Trainer und Lebensgefährten Dieter Hogen war Pippig nach dem 9. November 1989 zunächst nach Stuttgart zu Bekannten gezogen. "Da wir damals nicht wussten, ob die Mauer für immer offen bleibt, sind wir in den Westen gegangen und schlossen uns dem VfB Stuttgart an", erklärte Pippig.

Fünf Monate vor dem ersten Sieg in Berlin hatte Pippig beim Boston Marathon im April 1990 den zweiten Platz belegt, dem zwischen 1994 und 1996 drei Siege in Serie folgten. Auch diese Erfolge führt die DDR-Meisterin im Marathon der Jahre 1986 und 1987 auf den ersten Berlin-Marathon zurück: "Diese Euphorie und das Wir-Gefühl in der jubelnden Menge, das ich damals gespürt habe, hat mich später durch alle Marathons getragen."