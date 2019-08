3. August 2019, 10:31 Uhr Deutsche Meisterschaften Drei Wege zum Olymp

Malaika Mihambo, Gina Lückenkemper und Konstanze Klosterhalfen prägen auf unterschiedliche Art und Weise die deutsche Leichtathletik.

Sie sind sehr erfolgreich, aber jede auf unterschiedliche Art und Weise.

Drei Porträts über drei Sportlerinnen, die bei den deutschen Meisterschaften in Berlin im Fokus stehen.

Von Joachim Mölter

Gina Lückenkemper

Die 200 Meter haben Gina Lückenkemper und ihr Trainer Uli Kunst nun auch für diese Saison aus dem Programm gestrichen. Jene Strecke, über die der Sprinterin 2016 der internationale Durchbruch gelang als EM-Dritte und Olympia-Halbfinalistin in Rio. "Wir sind beide sehr lustvoll auf die 200 Meter", versichert Kunst, "aber dafür braucht man Wettkampferfahrung, man muss ein Gefühl kriegen für die Kurve, die Gerade. Wir basteln jedes Jahr an den 200 Metern, aber die Zeit ist einfach zu knapp."

Gina Lückenkemper ist viel unterwegs, nicht nur auf den Kunststoffbahnen dieser Welt. Die 22-Jährige gilt als Gesicht der deutschen Leichtathletik und eilt deshalb auch zu ziemlich vielen Werbe- und Medienterminen, um ihren Sport voranzubringen. Weil Lückenkemper die 200 Meter also ruhen lässt, wird das Publikum sie bei den Meisterschaften in Berlin nur kurz zu sehen bekommen, über 100 Meter eben; mit dem Finale wird der erste Wettkampftag am Samstag (19.45 Uhr) beendet. "Endlich mal wieder eine Meisterschaft, wo Feuer gemacht wird", sagt Uli Kunst.

Gina Lückenkemper ist Titelverteidigerin, Tatjana Pinto (Paderborn/bislang 11,12 Sekunden) und Laura Müller (Rehlingen/11,15) sind gut in Form in diesem Sommer, auch die Weitspringerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz/11,21) will mitmischen. "Das finden wir alle super", sagt Kunst, "die Konkurrenz stachelt alle an. Ich erhoffe mir einen Leistungssprung."

In dieser Saison ist Lückenkemper bei 11,14 angelangt; ihre Bestzeit stammt aus dem Jahr 2017 (10,95), als EM-Zweite kam sie im Vorjahr in Berlin auf 10,98. "In der europäischen Spitze ist sie schon", sagt ihr Trainer, "aber sich in der Weltspitze zu etablieren, ist schwierig. Da gibt's noch zehn, zwölf andere vor ihr." Aber in die Weltspitze will die Athletin hinein, ihr Trainer traut ihr durchaus mal ein Olympia-Finale zu, ihr Wettkampfkalender ist auf die Diamond-League-Meetings ausgerichtet, auf denen sie sich schon mal mit den schnellsten Frauen der Welt messen kann.

Auch deswegen ist Gina Lückenkemper ständig auf Achse, "von den 365 Tagen im Jahr ist sie die Hälfte unterwegs", schätzt ihr Trainer. Die Athletin hat zwei Basislager: in Soest bei ihrer Familie und in Bamberg bei ihrem Freund. Aber im Grunde kann sie überall trainieren, als Mitglied des Olympiakaders hat sie jederzeit Zugang zu den Olympiastützpunkten, sie muss nur organisieren, dass jemand da ist und aufmacht. Vorsichtshalber hat sie fürs Training immer einen Startblock im Kofferraum dabei.

Zu Lückenkempers Stärken zählt, dass sie alleine trainieren kann, "sie kann sich selbst in den Hintern treten", sagt Kunst. Manchmal wünscht er seiner Athletin trotzdem eine starke Trainingsgruppe wie beim Staffeltraining des DLV, um "die Stärke von anderen für sich zu nutzen", bei Startübungen, Tempoläufen oder generell bei hohen Intensitätsspitzen. "In der Regel braucht sie das nicht", sagt Kunst, "aber es könnte die letzten paar Prozente bringen."

Die letzten Hundertstelsekunden, die noch zur Weltspitze fehlen.