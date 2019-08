Berlin (dpa) - Deutschlands Lauf-Talent Konstanze Klosterhalfen hat bei den deutschen Meisterschaften am Samstag in Berlin über 5000 Meter in 14:26,76 Minuten einen deutschen Rekord aufgestellt. Die bisherige Bestmarke hielt seit 20 Jahren Irina Mikiteno mit 14:42,03 Minuten. Die 22 Jahre alte Langstreckenläuferin hatte erst Anfang Juli einen deutschen Rekord über 3000 Meter in 8:20,07 Minuten aufgestellt.