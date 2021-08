Von Saskia Aleythe, Tokio

Blau und lila blüht es an den Absperrgittern der Olympischen Spiele. Pflanzen, die sich nach oben ranken, sie sind in einzelnen Plastiktöpfen an den Eingängen der Sportstätten platziert und sollen den Weg hinein ins Abenteuer weisen. Gäste besonders warm zu begrüßen, war ein Anliegen der Japaner, deswegen haben sie Schulkinder Samen streuen und ein bisschen gärtnern lassen, jede Pflanze ist mit einer handgemalten Karte versehen. "Japanese Morning Glory" heißt das Gewächs, Blaue Prunkwinde auf Deutsch. Es sind zarte Erscheinungen, und manch ein Topf war am Freitagabend aus dem Nationalstadion in Tokio auch schon wieder verschwunden.

Weitspringerin Malaika Mihambo hat ihre Goldmedaille schon längst durch den Zoll nach Deutschland überführt, auch Kristin Pudenz ist mit Diskus-Silber wieder in der Heimat. Die Corona-Maßnahmen zwingen die Athleten zur eiligen Abreise, während ihre Kollegen noch an der Erfüllung olympischer Träume basteln. Für Christin Hussong wurde der Auftritt in Tokio zum "schlechtesten Wettkampf in dieser Saison", die Speerwerferin landete nur auf Rang neun. "Ich habe technische Fehler gemacht, die ich die ganze Saison nicht gemacht habe", sagte sie im Inneren des Stadions, als draußen noch um die Medaillen gekämpft wurde. Angucken wollte sich die 27-Jährige das nicht mehr: "Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf."

Christin Hussong kennt sich mit dramatischen Wettkämpfen aus, sie gehören zum Wesen ihres Sports, und manchmal hinterlassen sie ihre Spuren. 2018 ist ist sie Europameisterin geworden, fuhr als Favoritin zur WM nach Doha - und machte ihre Sache gut. Doch im letzten Durchgang wurde sie noch vom Medaillenrang verdrängt. "Der vierte Platz von Doha hat mir gezeigt, dass ich den vierten Platz nicht mehr haben möchte", sagte Hussong Anfang Juni bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Der Frühsommer, das war gerade so eine Zeit, in der für sie alles beeindruckend gut zusammenfloss. Ende Mai in Chorzow in Polen hatte sie den Speer auf 69,19 Meter befördert - nur Christina Obergföll steht in der deutschen Bestenliste seitdem noch vor ihr, nur die Polin Maria Andrejczyk warf in diesem Jahr schon weiter. "Jetzt jede Woche zu erwarten, dass ich 69 Meter werfe, wäre zu viel gedacht", sagte Hussong damals.

Und dann wurden die Würfe immer kürzer.

Julian Reus verabschiedet sich mit der Staffel auf Platz sechs vom Hochleistungssport

Nun also Olympia: 59,95 im ersten Versuch, 59,18 im zweiten, Hussong schüttelte den Kopf. 59,61 im dritten, sie vergrub den Kopf in den Händen. Damit war Olympia für sie schon wieder vorbei: Platz neun, sie konnte nicht mehr im Endkampf um die Medaillen streiten. Olympiasiegerin wurde Liu Shiying aus China (66,34), vor der Polin Maria Andrejczyk (64,61) und Weltmeisterin Kelsey-Lee Barber (64,56). "Wenn man als Zweite der Welt mit 69 Metern anreist, ist es normal, dass man jetzt enttäuscht ist", sagte Hussong. Sie habe sich fit gefühlt, auch die geringen Weiten der letzten Wochen vor Olympia seien kein Grund zur Beunruhigung gewesen. "Da haben wir schon die Vorbereitung auf Tokio angefangen. Da ist es normal, dass es ein bisschen schlechter wird", sagte sie.

Hussong wird von ihrem Vater trainiert, er hat für sie den Trainerschein gemacht und Fortbildungen besucht, sie sind zusammen in den Sport hineingewachsen. Von größeren Verletzungen ist sie bisher verschont geblieben, auch wegen der wachsamen Augen von Papa, glaubt sie. "Er hat da vielleicht auch ein bisschen anders draufgeschaut, weil ich ja doch die Tochter bin. Und nicht ganz so viel verlangt", so Hussong "wir haben gemeinsam angefangen und hören wahrscheinlich irgendwann gemeinsam auf." In Tokio war er auf der Tribüne dabei, die Enttäuschung können sie jetzt zumindest gemeinsam verarbeiten. "Ich bin ganz froh, dass er dabei ist", sagte sie, "dass wir jetzt mal Tochter und Vater sein können."

Ein konkretes Medaillenziel für Tokio hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) vor dem Start der Spiele nicht ausgerufen, und doch stieg zuletzt der Druck für diejenigen, die die Wettbewerbe am Ende bestreiten. Sie sei bei jedem Wettkampf nervös, sagte Hussong noch, am Freitagabend sei es aber nicht schlimmer als sonst auch. Am Samstag geht noch die Show der Männer im Speerwurf über die Bühne, in der Johannes Vetter gerne die Hauptrolle spielen würde. Doch die Qualifikation verließ er, der unangefochtene Jahresbeste mit 96,29 Metern, missmutig. Nach seinen Serienwürfen in diesem Jahr über 90 Meter hat sich die Erwartungshaltung für ihn zum Problem entwickelt, wie er selber andeutete. Auch der Rhythmus beim Anlaufen und Werfen sei durcheinandergeraten.

Für die deutsche Frauen-Staffel endete das Finale in Tokio ebenfalls ohne Medaille, sie kamen mit 42,12 Sekunden auf Rang fünf. Nach Startläuferin Rebekka Haase und der Übergabe des Staffelstabs auf Alexandra Burghardt haperte es beim letzten Wechsel von Tatjana Pinto auf Gina Lückenkemper. Pinto musste Lückenkemper mit einem "Stopp" zurückrufen, um den Stab noch übergeben zu können. "Man muss sehr, sehr präzise bei den Wechseln sein, wir haben es heute riskiert, es hat nicht ganz funktioniert", sagte Haase in der ARD, "es ist vollkommen doof, weil wir fünf Jahre gewartet haben, um von Platz vier auf Platz drei zu kommen." 2016 in Rio hatten sie die Medaille schon knapp verpasst. Olympiasieger wurde das Team aus Jamaika (41,02) vor den USA (41,45) und Großbritannien (41,88).

Detailansicht öffnen Forza Italia: 100-Meter-Sieger Lamont Jacobs (2. v.re.) führt auch die Sprintstaffel sensationell zum Olympia-Gold. (Foto: Charlie Riedel/AP)

Einen emotionalen Abend verbrachte dann noch Julian Reus in Tokio: Mit dem Staffel-Rennen nahm er Abschied vom Profisport. Mit Joshua Hartmann, Deniz Almas und Lucas Ansah-Preprah rannte der 33-Jährige in 38,12 Sekunden auf Platz sechs. Die Italiener setzten ihren beeindruckenden Lauf in Tokio fort und spurteten in der Staffel der Männer zum ersten Mal zum Olympiasieg (37,50), vor Großbritannien (37,51) und Kanada (37,70). "Wir haben uns gut verkauft, aber leider unser anvisiertes Ziel nicht erreicht", sagte Almas. Den deutschen Rekord (38,02) hatten sie sich in dieser Saison vorgenommen, aber Platz sechs in einem Olympia-Finale war nichts, worüber sie sich furchtbar grämen mussten. Entsprechend versöhnt trat Reus dann auch ab. "Es ist schön, dass das letzte Rennen bei Olympia sein konnte. Ich bin froh, dass der Sprint in Deutschland auf einem guten Weg ist."