Leichtathletin Sophie Weißenberg hat sich unmittelbar vor dem Start in den olympischen Siebenkampf eine schwere Verletzung zugezogen. Die 26-Jährige erlitt beim Einlaufen für den Hürdensprint einen Riss der Achillessehne. Die WM-Siebte lag im Stade de France weinend am Boden und wurde vom medizinischen Personal betreut. Wenig später schoben die Helfer Weißenberg in einem Rollstuhl von der Bahn. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bestätigte weniger später die Diagnose.