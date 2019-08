Bad Köstritz (dpa/th) - Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter wird beim Werfertag an diesem Freitag in Bad Köstritz Olympiasieger Thomas Röhler herausfordern. Nach seiner verletzungsbedingten Absage zur deutschen Meisterschaft nutzt Vetter das Meeting in Vorbereitung auf den bevorstehenden Saisonhöhepunkt, der Leichtathletik-Weltmeisterschaft vom 27. September bis 6. Oktober in Doha. Bei der 24. Auflage in Bad Köstritz trifft das deutsche Duo unter anderem auf den nationalen Rekordhalter aus Rumänien, Alexandru Novac, sowie den Tschechen Jaroslav Jilek.