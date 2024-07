100-Meter-Sprinter Lucas Ansah-Peprah hat kurz vor den Olympischen Sommerspiele in Paris an der 10-Sekunden-Schallmauer gekratzt. Der Hamburger lief bei einem Meeting in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz am Sonntag nach 10,00 Sekunden über die Ziellinie - vor rund zwei Wochen hätte dies noch einen deutschen Rekord bedeutet. Es ist die zweitbeste deutsche Zeit der Geschichte unter regulären Bedingungen, der Rückenwind betrug gerade noch erlaubte 1,9 Meter/Sekunde. Ansah-Peprahs Teamkollege Owen Ansah vom HSV hatte Ende Juni bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig die nationale Bestmarke von Julian Reus aus dem Jahr 2016 um zwei Hundertstelsekunden auf 9,99 Sekunden verbessert. Ansah kam in La Chaux-de-Fonds diesmal auf 10,06 Sekunden. Hürdensprinterin Rosina Schneider unterbot zudem erstmals die 13-Sekunden-Marke, in 12,89 Sekunden.