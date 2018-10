27. Oktober 2018, 22:10 Uhr Leichtathletik Alt schneller werden

Arne Gabius, 37, geht gerne ungewöhnliche Wege, um seine Ziele zu erreichen. Beim Frankfurt-Marathon will er zum vierten Mal unter 2:10 Stunden bleiben - und sich auf die Olympischen Spiele 2020 einstimmen.

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Das Navigationsgerät, erzählt Arne Gabius mit einem Grinsen im Gesicht, hat mittlerweile ausgedient. Zumindest um von seiner schwäbischen Wahlheimat zum Frankfurter Messegelände zu kommen, benötigt der beste deutsche Marathonläufer keine fremde Hilfe mehr. Wenn der 37-Jährige zu einem Termin inmitten der Hochhausschluchten zu spät kommt, liegt das am dichten Verkehr und nicht an der fehlenden Orientierung. Denn kein Pflaster ist dem besten deutschen Marathonläufer so vertraut wie diese 42,195 Kilometer, die am Sonntagmorgen 3.800 Teilnehmer in einer Ost-West-Achse mit mehreren Innenstadtschleifen laufen.

Hinter Berlin ist Frankfurt das zweitwichtigste und zweitschnellste Marathon-Event auf deutschem Boden, versehen mit dem Gold Label des Internationalen Leichtathletik-Verbands (IAAF). Und der gebürtige Hamburger Gabius ist zu einem Gesicht der Veranstaltung aufgestiegen. Er startet zum vierten Mal binnen fünf Jahren, hat einen besonderen Bezug zur Mainmetropole entwickelt. "Schon wenn ich die Skyline sehe, geht das Kribbeln los. Mir liegt das Rennen einfach, ich habe unheimlich viele positive Bilder im Kopf."

2014 gab der einstige Bahnläufer hier ein Aufsehen erregendes Marathondebüt mit 2:09:32 Stunden, ein Jahr später drückte er einen Uraltrekord der deutschen Leichtathletik auf 2:08:33 - und damit unter die Marke, die zuvor der einstige DDR-Läufer Jörg Peter auf ewig zu halten schien. Und wenn Gabius an Frankfurt denkt, bleibt für immer das letzte Oktober-Wochenende 2017 im Kopf, als sein Sohn Frederik Bosse auf die Welt kam. Er stand vor einem Jahr mit einem gewaltigen Schlafdefizit an der Startlinie, um beim Einlauf auf dem roten Teppich in die Festhalle unter gewaltigem Getöse dann wieder unter der 2:10-Stunden-Marke (2:09:59) zu bleiben. Dass er nach dieser Saison voller Schwierigkeiten - beim Boston-Marathon musste er wegen eines herausgesprungenen Nackenwirbels aufgeben, für die Europameisterschaften in Berlin verpasste er die Qualifikation - nun in Frankfurt auf einen markanten Leistungsnachweis hofft, versteht sich bei dieser Vita von selbst.

"Eine 2:12 wäre für mich eher enttäuschend"

"Ich will natürlich wieder unter 2:10 Stunden kommen", sagt Gabius. Ihn rät zuvorderst die Erfahrung, eher defensiv mit einer Halbmarathonzeit von exakt 65 Minuten anzugehen. Gabius: "Schnell anlaufen kann jeder guter Läufer, aber der richtige Marathon beginnt bei Kilometer 30. Und da will ich genug Körper übrig haben." Ihn begleiten anfangs gleich drei Tempomacher, einer davon ist der hoffnungsvolle Langstreckenläufer Richard Ringer (LG Regensburg). "So schnuppert er schon mal Marathon-Luft", erklärt Gabius, der auch sagt: "Eine 2:12 wäre für mich eher enttäuschend."

Frankfurt tritt in diesem Jahr nicht mehr parallel als Ausrichter der Deutschen Marathon-Meisterschaften auf, weil sich Renndirektor Jo Schindler mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) über die richtige Strategie nicht einig wurde. "Es reicht aus meiner Sicht nicht, nur formale und technische Dinge zu klären. Mir passierte da zu wenig", sagt er. Dennoch starten bei ihm mit Gabius und Katharina Heinig zwei Langstreckenspezialisten, die im Gleichschritt die deutschen Marathon-Jahresbestzeiten bei Männern (Philipp Pflieger, 2:13:39) und Frauen (Anja Sterl, 2:29:29) brechen wollen.

Gabius fühlt sich vom Verlauf eines zweimonatigen Höhentrainingslagers in der Schweiz während des deutschen Hitzesommers mit Wochenumfängen von mehr als 200 Kilometer bestärkt. Sein Trainingspartner war übrigens der britische Weltklasseläufer Mo Farah. "Wir kennen uns seit 17 Jahren und laufen gerne gemeinsam. Er ist ein toller Sportler und Freund von mir."

Bei sich selbst verortet Gabius immer noch das Potenzial "für eine 2:06, 2:07, wenn ich mal ein Jahr verletzungsfrei bleibe". Der auch mit Querschüssen gegen die DLV-Funktionäre nicht geizende Querdenker - derzeit herrscht eine Art "Waffenstillstand" - ist ein extrem selbstbewusster Athlet, der ständig nach neuen Wegen sucht, um seine Ziele zu erreichen. Seit 22 Jahren ernährt er sich voller Überzeugung rein vegetarisch, aber auch hier gibt es immer wieder Veränderungen, "denn immer das gleiche Essen macht auch keinen Spaß." Seine häufig im Bewegungsapparat aufgetretenen Dysbalancen bekämpft der Läufer inzwischen mit Gymnastik, Stretching und Yoga, was sich am Tag schon mal auf drei Stunden summieren kann. Seine These: "Laufen besteht nicht nur aus Laufen."

Bis Anfang 40 will er auf höchstem Niveau aktiv bleiben. Zwar reizt ihn die WM 2019 in Doha "überhaupt nicht", wohl aber die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. "Bei Olympia hat es im Marathon immer Überraschungen gegeben. In Japan kann es stürmen, regnen oder 42 Grad heiß sein. Die Medaillen sind noch nicht vorher vergeben. Wenn ich jetzt in Frankfurt laufe, ist das schon der Weg nach Tokio." Und das ganz ohne Navigationsgerät.