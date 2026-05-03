Die 4x100-Meter-Staffel der Männer hat bei den sogenannten World Athletics Relays in Botsuana den deutschen Rekord verbessert. Das Team lief in der Besetzung Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar), Marvin Schulte (ASV Köln), Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah (beide Hamburger SV) 37,67 Sekunden und war damit 30 Hundertstelsekunden schneller als bei der bisherigen Bestmarke, aufgestellt bei der Leichtathletik -EM 2022 in München. In den Vorläufen war nur Kanada besser als das deutsche Quartett, das nicht nur souverän in das Finale am Sonntag einzog, sondern sich auch für die Leichtathletik-WM in Peking im September des kommenden Jahres qualifizierte.

In Peking werden auf jeden Fall auch die deutsche Mixed-Staffel über die 4x100-Meter sowie die deutschen Frauen über die 4x100-Meter und 4x400-Meter vertreten sein. Die DLV-Kurzsprinterinnen um die frühere zweimalige Europameisterin Gina Lückenkemper zogen mit einer Zeit von 42,44 Sekunden als viertschnellstes Team in den Endlauf ein.

Als Vorlaufdritte kam die Mixed-Sprint-Staffel weiter – hinter Kanada und dem jamaikanischen Team, das in 39,99 Sekunden einen Weltrekord aufstellte. Die 4x400-Meter-Staffel der Frauen qualifizierte sich als Achte vorzeitig für die WM.