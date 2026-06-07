Sprinter Owen Ansah hat seinen deutschen Rekord über die 100 Meter um eine Hundertstelsekunde unterboten. Nachdem der Athlet vom Hamburger SV vor knapp zwei Jahren als erster Deutscher die magische Marke von zehn Sekunden geknackt hatte, verbesserte er am Samstagabend bei der Sparkassen-Gala in Regensburg mit einer Zeit von 9,98 Sekunden seine Bestmarke. „Wir trainieren für solche Zeiten und solche Rennen. Dass mir das jetzt im zweiten Saisonrennen gelungen ist, ist schon eine Überraschung für mich. Dass die Zeit jetzt schon da ist, darüber freue ich mich sehr“, sagte der 25-Jährige, der sich zwei Monate vor den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham bereits in Topform zeigt.