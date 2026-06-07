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LeichtathletikAnsah läuft deutschen Rekord

Owen Ansah ganz entspannt nach seinem neuen deutschen 100-Meter-Rekord.
Owen Ansah ganz entspannt nach seinem neuen deutschen 100-Meter-Rekord. Stefan Mayer/Eibner/Imago

Der Hamburger unterbietet seinen eigenen deutschen Rekord über 100 Meter. Zum zweiten Mal in seiner Karriere bleibt er unter den magischen zehn Sekunden.

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Sprinter Owen Ansah hat seinen deutschen Rekord über die 100 Meter um eine Hundertstelsekunde unterboten. Nachdem der Athlet vom Hamburger SV vor knapp zwei Jahren als erster Deutscher die magische Marke von zehn Sekunden geknackt hatte, verbesserte er am Samstagabend bei der Sparkassen-Gala in Regensburg mit einer Zeit von 9,98 Sekunden seine Bestmarke. „Wir trainieren für solche Zeiten und solche Rennen. Dass mir das jetzt im zweiten Saisonrennen gelungen ist, ist schon eine Überraschung für mich. Dass die Zeit jetzt schon da ist, darüber freue ich mich sehr“, sagte der 25-Jährige, der sich zwei Monate vor den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham bereits in Topform zeigt.

Er habe sich in dieser Saison vorgenommen, seine persönliche Bestleistung noch zu schaffen. „Ich bin megahappy“, so Ansah. Zweiter in dem Rennen wurde Yannick Wolf in 10,14 Sekunden, Dritter Lucas Ansah-Peprah in 10,17 Sekunden. „Ich wollte es unbedingt auf die Bahn bringen“, sagte Owen Ansah. „Ich wollte zeigen, dass ich kein One-Hit-Wonder bin.“ Im Juni 2024 hatte er bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig erstmals die 10-Sekunden-Marke in 9,99 Sekunden geknackt. Zehn Jahre zuvor war Julian Reus mit 10,01 Sekunden zum zwischenzeitlichen Rekordhalter aufgestiegen.

© SZ/dpa/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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