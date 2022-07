Von Ewald Walker, Eugene

Sie nannten ihn den James Dean der Laufbahn. Auch 47 Jahre nach seinem Tod wird Steve Prefontaine verehrt, legen Menschen Blumen am Gedenkstein außerhalb Eugenes nieder, wo der einstige Läufer am 30. Mai 1975 unter seinem Sportwagen eingeklemmt ums Leben kam, mit 24 Jahren - wie der berühmte Schauspieler.

Die Gedenkstätte ("Pre's Rock") ist am Ortsausgang ausgeschildert, die Straße dorthin ächzt einen Anstieg hinauf, der auch Tour-de-France-Profis ins Schwitzen bringen würde. Die Rosen am Gedenkstein wirken frisch, trotz 30 Grad im Schatten. Sie strahlen hell neben der schwarzen Gedenkplatte, auf der Prefontaine etwas melancholisch in die Ferne schaut, schwarzer Schnauzer, nasse Haarsträhnen fallen in sein Gesicht. Rund herum haben Fans Laufschuhe, Spikes, signierte Startnummern und Trinkflaschen drapiert, auch Jazz-CDs, Quietscheentchen und Partygirlanden. Prefontaine, kein Feind des Überschwangs, hätte das bestimmt gefallen.

Steve Prefontaine kannte nur ein Tempo: Vollgas. Und so prägte er die Leichtathletik, im Grunde bis heute. "Wer nicht sein Bestes gibt, verschenkt sein Talent", das war sein Leitmotiv. Wenn er trainierte, kamen manchmal mehr als 1000 Zuschauer, um seine Tempoläufe zu bewundern. Auch dank Prefontaine geriet in den 1970er Jahren die amerikanische Laufbewegung ins Rollen, in einer Zeit, in der die Läufer oft noch gefragt wurden, vor wem sie denn davonrennen.

Prefontaine hielt gleichzeitig acht US-Rekorde, zwischen 2000 und 10 000 Meter. Er gewann in seiner Laufbahn knapp 80 Prozent seiner Rennen; im Hayward Field, seinem Heimatstadion in Eugene, blieb er gar ungeschlagen. Hayward war seine Kultstätte, je schneller er lief, desto lauter bejubelten sie ihn hier, und weil sie noch lauter jubelten, lief er noch ein wenig schneller. Sein Trainer Bill Bowerman, der 1971 mit Phil Knight in Eugene gerade den Sportartikelhersteller Nike gegründet hatte, entwickelte die ersten Laufschuhe mit der Waffelsohle auch für Prefontaine; Bowerman nähte sie selbst, maßgefertigt für den Schützling. So wurde Prefontaine zu einer der ersten Marken des aufstrebenden Sportartikelherstellers, später dessen erster Vertragsathlet.

Prefontaine, der Sohn einer deutschen Mutter, die der Vater während der amerikanischen Besatzungszeit in Deutschland kennen gelernt hatte, kämpfte auch neben der Bahn vehement, vor allem gegen den damaligen Amateurstatus, weil er als Läufer noch kein Geld verdienen konnte. Auch sonst machte er gerne das, was die wenigsten erwarteten. Er hauste in einem Wohnwagen, baute sein eigenes Gemüse an und lebte von Essensmarken. Er ging auch zu Jugendlichen in die Schulen und gründete im Staatsgefängnis eine Laufgruppe.

Bei seinem Begräbnis läuteten sie im Stadion ein letztes Mal die Rundenglocke

Bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde der 21-Jährige im 5000 Meter-Rennen dann Opfer seiner Taktik. Er stürmte immer wieder an die Spitze des Feldes, auf der Zielgeraden kochten ihn der spätere Olympiasieger Lasse Viren aus Finnland und zwei weitere Gegner ab. Vierter. Es war eine Niederlage, die Prefontaine lange nicht verarbeiten konnte.

Erst in Eugene, im Hayward Field, sammelte er wieder Motivation. "Es kann immer einer kommen und vor mir ins Ziel laufen, aber er wird dafür büßen müssen", drohte er seinen Gegnern. Wie er im Temporausch gewann, das war ihm wichtiger als dass er gewann. "Laufen ist meine Art, Kunst zu schaffen", so sah er das.

Nach der Enttäuschung von München war der Olympiasieg 1976 das große Ziel. Es sollte nicht so weit kommen. Am 25. Mai 1975 hatte Prefontaine in Eugene noch über 5000 Meter gegen eine finnische Delegation gewonnen; nach der anschließenden Feier nahm er Frank Shorter, den Marathon-Olympiasieger von 1972, ein Stück weit im Wagen mit. Was dann genau passierte, blieb ungeklärt. Prefontaines Wagen überschlug sich bergab auf dem steilen Skyline Boulevard, prallte gegen eine Steinmauer, begrub den Fahrer unter sich.

Detailansicht öffnen Namensspender: Das alte Hayward Field, das schon 2015 die Prefontaine Classics beherbergte, benannt nach dem einstigen Ausnahmeläufer. (Foto: Steve Dykes/dpa)

Tausende Zuschauer erhoben sich am 3. Juni auf der alten Tribüne des Hayward Fields, als Prefontaines Sarg in einer schwarzen Limousine auf die Laufbahn rollte, auf der ein letztes Mal die Rundenglocke ertönte. Die alte Tribüne, die ein wenig an die alten Kampfbahnen in Deutschland erinnerte, ist mittlerweile einem Schmuckstück gewichen, Prefontaines Geist aber schwebt noch immer über diesem Ort, man entkommt ihm hier nur schwer. Eine lebensgroße Statue erinnert an ihn, eine Rindenschrotbahn, seit 1975 findet jährlich ein großes Leichtathletik-Meeting statt, es zählt als "Prefontaine Classics" heute zur Serie der Diamond League.

Bill Bowerman, dessen Sportartikelfirma später auch von Prefontaines Ruhm zehrte, erinnerte in seiner Trauerrede im Stadion noch daran, dass er zwar oft auf den sturen Prefontaine einredete - dass es aber der Athlet Prefontaine war, der dem Trainer Bowerman die wichtigste Lektion lehrte. "Mein ganzes Leben habe ich daran geglaubt, dass der Sinn des Laufens darin besteht, das verdammte Rennen zu gewinnen", sagte Bowerman. Pre, wie sie ihn alle nannten, sah das völlig anders. "Es hat ihn umgetrieben, dass man mit mäßiger Kraft ein Rennen gewinnen konnte und mit einer großartigen Leistung es zu verlieren mochte." Den wahren Sinn des Laufens sah Prefontaine nicht im Ergebnis, sondern darin, "die Grenzen des menschlichen Herzens auszuloten", sagte Bowerman. "Und niemand hat das öfters und besser geschafft als er."