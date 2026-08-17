Als Jörg Bügner vor drei Jahren in einem Konferenzzimmer eines Hotels in Budapest saß und das historische Tief der deutschen Leichtathleten bei den Weltmeisterschaften einordnete – erstmals in der 40-jährigen WM-Historie keine Medaille! –, war er als Sportchef des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) nicht einmal ein halbes Jahr in Amt und Würden. Bügner hatte sich zuvor als Architekt des Erfolges bei den deutschen Triathleten einen Namen gemacht. Nun klang er wie ein Hausbesitzer, der erkennt, dass das Fundament seiner neu erworbenen Immobilie doch an ein paar Stellen mehr bröckelt als gedacht. Und der Giebel, hatte der bei den vergangenen Besichtigungen auch schon diese bunten Schimmelflecken … ?