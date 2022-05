Von Johannes Knuth und Andreas Liebmann

Mit dem Label "international" kann man bei einem Sportereignis leicht sehr großzügig umgehen. Im Zweifel genügt zu dessen Rechtfertigung ja die Teilnahme eines Gastschülers aus Südfrankreich, in Bayern gerne auch eine kleine Abordnung aus Österreich. Man kann und sollte zum Ludwig-Jall-Sportfest der LG Stadtwerke München an diesem Sonntag also zunächst mal festhalten: Das ist tatsächlich ein internationales Meeting. Eines, zu dem sich Leichtathleten aus Großbritannien, Tschechien oder der Schweiz ebenso im Dantestadion einfinden wie aus Nigeria, Jamaika oder dem Libanon. Vor allem deshalb, weil hier zum ersten Mal Weltcuppunkte vergeben werden.

Das hat die Münchner Leichtathletik-Gemeinschaft den ausgezeichneten Kontakten ihres Präsidenten Jochen Schweitzer zu verdanken, dem es kurzfristig gelang, dem Sportfest in seiner 35. Auflage einen World-Athletic-Status zu verschaffen. Die Grundidee der Veranstaltung gab es auch in früheren Jahren schon: Gerne bastelte die LG um die Spezialdisziplinen ihrer Topathleten herum ein international aufgewertetes Starterfeld zusammen, um ihnen und den Zuschauern internationales Niveau vor der Haustür zu bieten. In diesem Jahr bedurfte es aber weniger Überredung, um deutlich mehr ambitionierte Gäste anzulocken: "Da kam zuletzt noch ein Weitspringer aus Syrien, der in Berlin lebt, dazu, Bestleistung 7,87 Meter", zählt Schweitzer auf, "ein Hochspringer aus Malaysia mit 2,28 Meter... Dadurch, dass jetzt auch zwei Diamond-League-Meetings in China ausgefallen sind und alle beim Rest anstehen, wird es für manche schon schwierig." Was Schweitzer meint: Für die Weltmeisterschaft in Eugene Mitte Juli und die Europameisterschaft in München einen Monat später sind Leichtathleten aus aller Welt zurzeit auf der Jagd nach Normen und/oder Weltranglistenpunkten. Weil die Startplätze schon für die Qualifikationsphase umkämpft sind, könne man da als weltranglistenrelevantes Meeting leicht "das eine oder andere Schnäppchen abstauben", wie Schweitzer sagt. Wobei es sich um den D-Status handelt, also das niedrigste Level der Continental-Labels, bei denen nur die Sieger Punkte bekommen.

Die bevorstehende Heim-EM war natürlich ein gewichtiges Argument für die Aufwertung des Sportfests: als Gelegenheit für die Athletinnen und Athleten aus München, sich dem Publikum schon vor dem Großereignis in ihrer Stadt in einem angemessenen Rahmen zu präsentieren und auch hier um wichtige Punkte kämpfen zu können. Schweitzer ist jedoch der Überzeugung, dass die Landeshauptstadt eine höherwertige Leichtathletikveranstaltung ohnehin verdient hätte, weshalb er sie gerne längerfristig in dieser Form etablieren würde. Mehr als 400 Teilnehmer sind gemeldet, das Hauptprogramm findet zwischen 14.30 und 16.30 Uhr statt. Schwer vorauszusagen sei das Interesse des Publikums, dessen Verhalten sich durch Corona "grundlegend verändert" habe, wie Schweitzer feststellt. Anlocken sollen die Zuschauer etwa die für die EM bereits qualifizierten 800-Meter-Läuferinnen Christina Hering und Katharina Trost, die am Sonntag jeweils über 400 Meter starten, der Kirchheimer Kugelstoßer Christian Zimmermann, die LG-Sprinter Yannick Wolf und Vincente Graiani oder Hochspringer Tobias Potye, die alle auf EM-Tickets hoffen. Die für Burghausen sprintende deutsche Meisterin Alexandra Burghardt wird sich über 100 Meter wohl vor allem mit Jamaikanerinnen messen, im Sprint der Männer dürfte eine jamaikanisch-britische Show zu erwarten sein.