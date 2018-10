29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Leicester City Ein Kranz im Blumenmeer

"Außergewöhnlich generös": Politiker und Sportler würdigen die Verdienste des verstorbenen Klubchefs Srivaddhanaprabha.

Von Barbara Klimke, Leicester/München

Am Montag, zwei Tage nach der Hubschrauberkatastrophe, traf die trauernde Familie von Vichai Srivaddhanaprabha an der Absturzstelle ein. Aiyawatt, der Sohn und Vizepräsident des FC Leicester City, legte an der Seite seiner Mutter einen Kranz in das Blumenmeer an der Stadionmauer des englischen Fußballklubs, der acht Jahre lang eine Leidenschaft seines Vaters war und der nun zu dessen Vermächtnis geworden ist.

Erst Sonntagnacht, als die engsten Angehörigen aus Thailand eingeflogen waren, hatte der Erstligist den Tod des Klubeigentümers bestätigt. Der Unternehmer Vichai Srivaddhanaprabha, 60 Jahre alt, starb in dem Feuerball nach dem Aufprall seines Helikopters auf dem Stadiongelände. Er war eins von fünf Opfern des Unglücks. Der Pilot und seine Lebensgefährtin kamen ums Leben sowie eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des Geschäftsmanns, gab die Polizei bekannt. Niemand hat den Absturz am Samstagabend, eine Stunde nach Abpfiff der Premier-League-Partie gegen West Ham United überlebt.

Die Unglücksstelle auf einem Parkplatz neben dem Stadion blieb auch am Montag abgesperrt, die Untersuchungen der Maschine und Ermittlungen der Unfallursache werden noch Tage in Anspruch nehmen, teilte die Flugverkehrsbehörde AAIB mit. Der Verein hat unterdessen ein Kondolenzbuch für die Fans des Klubs ausgelegt, der 2016 entgegen allen Prognosen und als 5000:1-Wettaußenseiter Meister geworden war. Beileidsbekundungen trafen von der britischen Premierministerin Theresa May und von Prinz William ein, der als Präsident des englischen Verbands FA amtiert: Der englische Fußball habe dem Engagement Srivaddhanaprabhas viel zu verdanken, "nicht zuletzt durch Leicester Citys magische Saison 2016", schrieb der Prinz. William, die Nummer zwei der britischen Thronfolge, und der thailändische Milliardär, der sein Vermögen durch ein Imperium von Duty-Free-Geschäften im King Power Konsortium machte, hatten vor Jahren gemeinsam Polo gespielt.

Pferde waren die zweite Leidenschaft des Klubchefs. Eines nannte er "Fox Vardy"

Denn Pferde waren die zweite Leidenschaft des Selfmade-Mannes, der vor zwanzig Jahren den thailändischen Polo-Verband gründete und in Großbritannien in den letzten Jahren in den Galoppsport investierte. Auf den Rennbahnen in Doncaster, Newbury und Ascot sind seine Jockeys in Weiß-Blau, den Klubfarben von Leicester, ein gewohnter Anblick geworden, berichtet der Guardian. Zumal er es verstand, auf dem Turf seinen Kickern auf dem Rasen augenzwinkernd Tribut zu zollen: Er nannte die Pferde "Come On Leicester" oder, in Anlehnung an den besten Offensivspieler seines Klubs, "Fox Vardy".

Jamie Vardy war der überragende Akteur in der Meistersaison 2015/ 2016 mit 24 Treffern. Er erinnerte am Montag noch einmal daran, dass er vor allem dem Engagement des thailändischen Vereinsbesitzers seinen Aufstieg von einem unbeachteten, schmächtigen Kicker der siebten Liga zum englischen Nationalstürmer verdankte: "Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Aber für mich warst du eine Legende, ein unglaublicher Mann, der alles für mich, meine Familie und den Klub getan hat. Ich werde dich sehr vermissen", schrieb er in einem offenen Brief auf Instagram. Torwart Kasper Schmeichel, der am Samstag als einer der Ersten zur Unglücksstelle gelaufen war, würdigte den Klub-Chef, der 2014 für den Erstliga-Aufstieg Leicesters mehr als 100 Millionen Pfund in den Verein gepumpt hatte, als "fleißigen, freundlichen, leidenschaftlichen und außergewöhnlich generösen Mann". Er sei "am Boden zerstört, mein Herz ist gebrochen", fügte Schmeichel an.

Vichai Srivaddhanaprabha war regelmäßig mit dem Hubschrauber zu Heimspielen seines Team geflogen; am Samstag sollte ihn der Helicopter zurück zum Flughafen nach Luton bringen, wo sein Privatjet für den Rückflug nach Thailand bereitstand. Warum die Maschine abstürzte, ist noch ungeklärt. Augenzeugen wollen einen Stillstand der Heck-Rotoren kurz nach dem Abheben vom Stadionrasen beobachtet haben. Mehrere britische Medien haben darauf hingewiesen, dass der Pilot, Eric Swaffer, offenbar eine noch größere Katastrophe verhinderte, weil er die Augusta Westland AW169 im Trudeln von den Menschenmassen fort, hin zum Parkplatz lenken konnte. Swaffer, 53, war ein erfahrener Pilot und früher Flugzeugkapitän einer Liniengesellschaft; mit ihm starb seine Lebensgefährtin, auch sie Pilotin.

Die Fußballmannschaft von Leicester City hätte am heutigen Dienstag im League Cup gegen den FC Southampton spielen sollen. Die Partie wurde nach der Tragödie abgesagt.