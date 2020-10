Es gibt wenige, die eine Sportart so prägen wie NBA-Champion LeBron James den Basketball. Sein Einfluss geht jedoch weit über den Sport hinaus - und reicht bis in die US-Politik.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Wäre es nach LeBron James gegangen, dann hätte er am Sonntag den Titel mit den Los Angeles Lakers gar nicht gewinnen können. Dann wäre die Saison der US-Profiliga NBA bereits im Sommer beendet worden, und das ist eigentlich alles, was man über den besten Basketballspieler der Welt wissen muss. Es war Ende August, die NBA hatte gerade ihre Saison im Bundesstaat Florida fortgesetzt, wo die Spieler in Disney World einquartiert worden waren, um sie vom Coronavirus abzuschirmen - da schossen in Kenosha, Wisconsin, hellhäutige Polizisten insgesamt siebenmal auf den unbewaffneten Afroamerikaner Jacob Blake. James wollte einen Abbruch herbeiführen, um ein Zeichen zu setzen, dass etwas fundamental falsch läuft in den USA.