Bevor an diesem Herbstabend in Downtown New York alle auf diesen großen, alten Mann schauten, waren noch einmal die Basketballer der Knicks dran. Der Meister der abgelaufenen Saison in der US-Profiliga durfte sein Sieger-Banner an der Hallendecke des Madison Square Garden aufhängen. „New York Knicks 2025/2026 World Champions“ stand darauf – ein dezenter Hinweis auf das Selbstverständnis des amerikanischen Basketballs: Wer hier triumphiert, ist nicht nur Champion, sondern gleich Weltmeister, denn eine bedeutendere Liga als die NBA gibt es für die Amerikaner nicht auf diesem Planeten.

Die Stadt New York zelebrierte also noch einmal ihren Stolz über den ersten Meistertitel seit über 50 Jahren, es gab diamantbesetzte Ringe für alle Spieler des Kaders. Dann ging das Licht an, und alles drehte sich um LeBron James.

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41 Jahre ist er inzwischen, ein Alter, in dem man schon mal als Ehrengast bei Feierlichkeiten geladen wird. Doch James war gekommen, um „das Spiel zu spielen, das wir alle so lieben“, wie er hinterher sagte, „in diesem historischen Gebäude.“ Die Historie verkörperte er beim 106:100 seiner Philadelphia 76ers gegen die Knicks zum Auftakt in die neue Saison gleich selbst: Seine 24. Spielzeit in der NBA ist genauso Rekord wie sein Punktekonto – niemand prägte diese Liga in den vergangenen Jahrzehnten so wie der „wundersam alterslose Punktbeste“ des Betriebs, wie ihn die New York Times in ihrem Spielbericht würdigte.

Und fast wäre er ja auf die alten Tage noch ein Knickerbocker geworden, ehe er nun als „Sixer“ eine letzte Runde durch die NBA dreht. Im blauen Trikot statt in Gelb und Lila, wie zuletzt in acht Jahren bei den Los Angeles Lakers. Nach seinem selbstgewählten Abschied aus L.A. im vergangenen Sommer hatte er New York als neuen Heimatort auserkoren, er lebt jetzt im „Big Apple“ und pendelt die etwa 130 Kilometer mit dem Helikopter zu Einsätzen in Philadelphia. Ein Kompromiss, nachdem ein Wechsel zu den Knicks sich wegen Befindlichkeiten zerschlagen hatte. Die Fallhöhe, beim amtierenden Meister zu scheitern, war ihm zu hoch, da unterschrieb James lieber fürs minimale Jahresgehalt von knapp vier Millionen Dollar in der „City of Brotherly Love“.

LeBron James spielt in Philadelphia nun einen ungewohnten Part: Er ist nicht mehr erste Option, sondern eher Zuarbeiter

Bei einem 76ers-Team, das zum Saisonstart direkt seine Ambitionen zur Schau stellte und ihm den finalen Versuch für seinen insgesamt fünften NBA-Titel ermöglichen soll – sowie Philly die erste Meisterschaft seit 1983. Angeführt von ihrem Besten Tyrese Maxey (28 Punkte) erwiesen sich die Sixers als widerspenstiger Partygast in New York, mit einem LeBron James in fast schon ungewohnter Rolle. 14 Punkte, neun Rebounds und sieben Assists hatte er am Ende eingesammelt, kein glanzvoller erster Arbeitstag, aber einer mit Fingerzeigen für den weiteren Saisonverlauf: James ist jetzt endgültig nicht mehr allererste Scoringoption, er versteht sich als Zuarbeiter. „Ich könnte noch deutlich besser sein“, beschrieb er einigermaßen realistisch seinen Vortrag beim Sender NBC, „ich finde langsam meinen Rhythmus, ich bin ja erst seit etwas mehr als zwei Wochen bei der Mannschaft.“

Längst zwickt es den 2,06-Meter-Athleten dauerhaft im Rücken, seine Produktivität ist in den vergangenen Jahren gesunken – andererseits: Wenn einer sein Spiel trotz aller Zipperlein im Alter noch einmal anpassen kann, dann er, der ewige Alleskönner auf dem Parkett. Der Erfolg in Philadelphia hängt in dieser Spielzeit auch davon ab, ob er ein Team noch immer besser machen kann, ohne selbst ständig auf den Korb zu werfen. Der erste Eindruck beim Spiel in New York fiel diesbezüglich positiv aus. Nur 13 Versuche gönnte sich James, es wollte wahrlich nicht jeder Wurf durch die Reuse, aber als es darauf ankam, traf er eben. „Mir gefällt, wie wir gespielt haben, wir waren außergewöhnlich gut, besonders in der Verteidigung“, sagte der 41-Jährige, der bei den Sixers freilich auf einen der nominell stärksten Kader der Liga zählen kann.

Der wohl wichtigste Mitspieler von James ist Tyrese Maxey (Nr. 0), der längst einer der besten Scorer der NBA ist. Foto: Sarah Stier/Getty Images via AFP

Für Spielmacher Maxey, 25, hatte James gar einen interessanten Vergleich aus deutscher Sicht parat: „Der Erste, der mir mit dieser Art von Schnelligkeit in den Sinn kommt, offensiv wie defensiv, ist Dennis Schröder“, urteilte James vor Reportern in der Kabine auf die Frage, ob er jemals mit einer ähnlichen Rakete auf dem Feld gestanden habe: „Aus dem Stegreif ist er der Erste, an den ich denke.“ Mit dem deutschen Weltmeister-Kapitän, der jetzt für die Charlotte Hornets aufläuft, hatte James bei den Lakers zusammengespielt. Heute umgibt er sich in Philly mit Jaylen Brown, 29, Joel Embiid, 32 oder VJ Edgecombe, 21 – allesamt Jungs auf elitärem Niveau, wenngleich mit dem Makel der Verletzungsanfälligkeit. Wenn alle fit sind, dürfen die 76ers sicherlich als Kandidat für die Endspielserie gelten.

Und wenn nicht? Dann könnte James immer noch einmal ein paar letzte Extratropfen aus seinem Tank saugen und doch wieder der Anführer sein. Denkbar wäre das, vorrangig in den Playoffs, wenn die Stunde der wirklich großen Spieler schlägt. Es ist ein Jetzt-oder-nie-Jahr in Philadelphia, wie sollte es auch anders sein mit James auf der Schlussrunde seiner Karriere. Und wenn es ihm Spaß macht, gehen vielleicht sogar noch ein paar weitere Meter: Der Vertrag des großen, alten Mannes sieht auch die Option für noch eine Saison vor – dann im Alter von 43.