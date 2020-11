Von Oliver Meiler, Rom

Mit der Gesundheit, schreibt die Gazzetta dello Sport, scherze man nicht, und natürlich ist das eine Plattitüde. Gerade in diesen Zeiten. Über dem italienischen Fußball hängt aber nun der Verdacht, dass sich ein Verein aus der höchsten Spielklasse einen traurigen und strafrechtlich relevanten Scherz erlaubt haben könnte, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu erschleichen. Die Rede ist von Lazio Rom, dem Klub im Besitz des römischen Reinigungsunternehmers Claudio Lotito: eines Mannes von ungefährer Kultur und mit unfreiwillig realsatirischem Aufritt. Seit einigen Tagen hört man Lotito oft über Medizin dozieren, was in anderen Zeiten komisch sein könnte: über Viren, Gene, Bakterien. Dabei ist es schon ein Verteidigungsplädoyer.

Seinem Verein droht viel Ungemach vor den Gerichten, den sportlichen wie den republikanischen, vielleicht sogar der Ausschluss aus der Serie A, dazu Haftstrafen für die Verantwortlichen. Sollten die Ermittler nämlich zu der Überzeugung gelangen, dass Lazio tatsächlich fahrlässig und womöglich absichtlich Risiken in Kauf genommen hat in der Pandemie, mit dubiosen Testresultaten aus einem Labor weit weg von Rom, dann stehen Lazio und Lotito schwere Zeiten bevor.

Drei Stammspieler fehlten, sie haben Covid-19

Am Sonntag empfing Lazio im Olympiastadion Juventus Turin, es war das Spitzenspiel der Serie A, in dem Lazio nach einem frühen Tor von Cristiano Ronaldo in der Nachspielzeit der Ausgleich gelang. In der vergangenen Saison hatten sich die beiden Vereine lange Zeit ein spannendes Duell geliefert, ungewöhnlich knapp, bis die Seuche den Lauf der Römer jähe unterbrach. Lotito hält das immer noch für ein Komplott kosmischen Ursprungs. Drei Stammspieler fehlten am Sonntag beim 1:1-Unentschieden, sie haben Covid-19: Torwart Thomas Strakosha, Mittelfeldspieler Lucas Leiva und Ciro Immobile, ausgezeichnet mit dem Goldenen Schuh für Europas besten Torschützen, Stolz und werdende Legende Lazios. Wobei: Für Lazio waren sie gesund, negativ auf Corona getestet - oder höchstens "leicht positiv". Diesen Unterschied machen sie nur bei Lazio.

Wäre es nach dem Vereinsarzt und dem Labor gegangen, das für die Römer die Tests durchführt, hätte das Trio spielen dürfen. Immobile war am Samstag mit seinem Lamborghini im Trainingszentrum von Lazio vorgefahren, bereit für die letzten Übungseinheiten. Doch dann rief das Gesundheitsamt an und verfügte für alle drei sofortige Quarantäne. Das war am Nachmittag, das Chaos schien perfekt zu sein. Am Abend ließ sich dann die Polizei den Weg in die Vereinsbüros von Lazio weisen, sie beschlagnahmte Computer und Gesundheitsakten. Gleichzeitig durchsuchten Ermittler der Staatsanwaltschaft die Labors von Futura Diagnostica in Avellino, einer Kleinstadt bei Neapel, etwa 220 Kilometer von Rom entfernt. Dort lässt Lazio seine Wattebäusche analysieren.