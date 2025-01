Wer ein bisschen mit den Eigenheiten der wundersamen Sportart Tennis vertraut ist, der wusste in diesem Moment zu Beginn des zweiten Satzes, dass Laura Siegemund diese Partie nicht gewinnen würde. Oder - dachte, es zu wissen. Ja, sie führte 7:6, 2:1 gegen die haushohe Favoritin Qinwen Zheng - doch konnte das keinesfalls was werden nach dem, was sich da gerade abgespielt hatte in der zweitgrößten Arena auf der Anlage in Melbourne: Siegemund hatte Spielball zum 3:0; Zheng donnerte wieder einmal eine Rückhand die Linie runter – viele hatte sie davor wild verschlagen, und danach sah es nun erneut aus.

Aber, wie die Hawkeye-Wiederholung bewies: Der Ball hatte tatsächlich die Linie gekratzt, vielleicht einen Millimeter. Gleich danach, bei Einstand: Netzroller und Punkt für Zheng. Und dann: Krachende Vorhand von Zheng, wieder mit Linienberührung, diesmal eher drei Millimeter – Break für die Chinesin. Jetzt stand es nur noch 2:1 statt 3:0.

Das sind die Momente, in denen solche Partien gewöhnlich kippen. Wie oft hat sich Serena Williams aus regelrechten Kratern gezogen, wie häufig Novak Djokovic nach diesen Sequenzen – erst am Montag wieder bei seiner Erstrundenpartie gegen den US-Teenager Nishesh Basavareddy – dem Gegner gezeigt: War ja ganz witzig für dich bis hierhin; nun ist aber mal Schluss! Jetzt schaltet der Favorit in den Selbstbewusstsein-Modus und überlässt die Zweifel im Kopf dem Außenseiter - der nun ja nachzudenken beginnt, ob das wirklich was wird mit der Überraschung. Genau so sah das bei dieser Zweirunden-Partie aus: Siegemund ging mit Gibt’s-doch-gar-nicht-Blick zum Seitenwechsel und sah eine Gegnerin, wütend und bereit, diese Aufgabe nun zu erledigen.

Zheng ist der jüngste Mega-Star im Frauentennis

Der Sieg von Siegemund gegen die an Fünf gesetzte Zheng ist die bislang größte Überraschung dieser Australian Open. Die 22 Jahre alte Chinesin ist der jüngste Mega-Star im Frauentennis; ihr Gesicht ist wirklich überall zu sehen auf der Anlage, vor Turnierstart wurden zahlreiche Partnerschaften mit Sponsoren verkündet. Sie sollte - so die PR-Planungen - nun ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen, im Vorjahr hatte sie das Finale erreicht und bei Olympia in Paris triumphiert. Aber das wirklich Erstaunliche an diesem 7:6(3), 6:3 war gar mal nicht so sehr, dass Siegemund gewann. Daraus wurde nichts, und das wirklich Erstaunliche daran ist, warum es nicht klappte.

Grund eins: Zheng spielte schrecklich. Sie verschoss einfachste Bälle – nicht nur um Millimeter neben die Linien, sondern so weit, dass Zuschauer in den ersten drei Reihen bisweilen ernsthafte Verletzungen zu befürchten hatten. „Das war einfach nicht mein Tag; ich war nicht so richtig auf dem Platz und habe mich von vielen Dingen ablenken lassen“, sagte Zheng danach über ihre insgesamt 56 Fehler. Sie sagte aber auch: „Ich muss meiner Gegnerin gratulieren, sie hat sehr gut gespielt und viele Bälle ins Feld gebracht.“

Alexander Zverev bei den Australian Open : Auf der Suche nach dem fehlenden Prozent Um die Australian Open zu gewinnen, tüftelt Alexander Zverev weiter an der Perfektion. Ratschläge, wie es endlich klappen könnte mit dem ersten Grand-Slam-Triumph, gibt es viele. Aber eine Idee seines Vaters lehnt Zverev ausdrücklich ab. Von Jürgen Schmieder

Ganz genau so lässt sich diese Partie zusammenfassen. Es war wie die Hase-Igel-Geschichte – nur, dass in diesem Fall am Ende der Hase gewann. „Ich frage mich in der Winterpause ja manchmal, warum ich das eigentlich mache; dass ich schon wieder so viel rumlaufe“, sagte Siegemund danach: „Und dann gibt es so einen Tag wie diesen, der einem zeigt: Ah, deshalb.“ Grund zwei für diese Überraschung deshalb: Zheng prügelte die Bälle in die Ecken des Spielfeldes; Siegemund erreichte viele davon; und irgendwann, da wurde die Chinesin ungeduldig, unkonzentriert, unentspannt – und knallte die Bälle ins Aus oder ins Netz.

Siegemund spürte sofort, wenn ihre Gegnerin unsicher wurde

Grund drei: Siegemund lief zwar wie ein Hase; Novak Djokovic aber würde urteilen, dass sie wie eine Wölfin agierte. Sie erschnupperte die Momente, in denen Zheng unsicher wurde, und dann wurde sie sogleich aktiv: Sie prügelte dann selbst – oder streute immer wieder mal einen Stopp ein, der ihr nicht nur den Punkt brachte, sondern der Gegnerin zeigte: Ich kann auch spielerisch mithalten, ich werde nicht nur auf deine Fehler warten, sondern selbst Druck aufbauen. 29 Gewinnschläge schaffte Siegemund, genauso viele wie die gemeinhin ultra-aggressive Zheng.

Und dann, natürlich: die Momente, in denen Tennispartien kippen. Sehr häufig zugunsten der Favoriten, die plötzlich gelassen werden, während die Person auf der anderen Seite des Netzes verkrampft. Also, Satz eins: Re-Break von Zheng zum 5:5 und Spielgewinn zum 6:5 – aber Siegemund blieb völlig ruhig, erzwang den Tiebreak und spielte darin so, als wäre es das Normalste der Welt, als Nummer 97 der Weltrangliste vor mehr als 10 000 Zuschauern die ganz große Turnierfavoritin abzufieseln. Oder diese eingangs erwähnte Sequenz, nach der so ziemlich alle dieser Zuschauer dachten, dass es sicher einen dritten Satz geben werde. "Klassischer Moment, in dem das unangenehm wird", sagte Siegemund danach: "Aber da muss ich sagen: Da bin ich mittlerweile hart im Kopf und abgebrüht."

Siegemund marschierte am Netz vorbei – und ließ bis zum nächsten Seitenwechsel gerade mal drei Punkte der Gegnerin zu: 4:1. Plötzlich zeigte Zheng den Gibt's-doch-gar-nicht-Blick, und plötzlich wussten alle: Ja, diese Partie ist vorbei. Zugunsten von Siegemund. „Ich habe unglaublich gespielt - manchmal darf man sich auch nicht selbst unterschätzen“, sagte Siegemund danach. Sie war die Fittere, die Spielfreudigere, die Nervenstärkere – oder, ganz einfach: die Bessere an diesem Tag, und das ist freilich ein Statement, wenn eine, die in sechs Wochen ihren 37. Geburtstag feiern wird, so was über sich sagen darf gegen eine 15 Jahre jüngere Turnierfavoritin.

„Ich will das jetzt ein paar Stunden genießen und nicht gleich an die nächste Gegnerin denken“, hatte sie nach ihrem Erfolg in der ersten Runde gesagt. Stinksauer war sie, weil ihr jemand gesagt hatte, dass Zheng ihre nächste Gegnerin sein würde - und damit andeutete, dass das Einzel-Turnier dann wohl vorbei sein würde. „Ich will einfach mal fröhlich sein und beim Abendessen ein bisschen feiern – und nicht schon wieder daran denken, was in zwei Tagen sein wird.“

Das sei ihr gegönnt, umso mehr nach diesem Sieg gegen Zheng, über den sie sagte: „Wenn ich jetzt weiß, gegen wen ich spiele, dann geht im Kopf sofort die Analyse-Mühle los. Ich hätte jetzt gerne aber den mentalen Freiraum, mal kurz im Moment zu bleiben.“ Sie möge nun deshalb bitte nicht weiterlesen: Ihre Gegnerin am Freitag wird später im russischen Anastasia-Duell ermittelt - Pawljutschenkowa gegen Potapowa.