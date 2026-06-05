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Deutsches NationalteamNada bestätigt drei Meldeversäumnisse bei Laura Freigang

Im Visier der Nada: Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang.
Im Visier der Nada: Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang. Marc Schüler/dpa

Die Anti-Doping Agentur spricht von einem „möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen“. Der Fall der deutschen Nationalspielerin sei an den DFB weitergeleitet worden.

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Der deutschen Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang droht nun auch offiziell Ärger wegen Meldeversäumnissen im Zusammenhang von Dopingproben. Die Nationale Anti-Doping Agentur (Nada) bestätigte am Freitag drei „Strikes“ der Kapitänin von Bundesligist Eintracht Frankfurt innerhalb von zwölf Monaten. Die Nada machte den Vorgang während des deutschen WM-Qualifikationsspiels gegen Norwegen publik, bei dem die 28-Jährige aber nicht zum Kader gehörte.

Die Nada sprach von einem „möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen“, der Fall sei an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) weitergeleitet worden. Dieser sei für das Disziplinarverfahren zuständig und werde „den vorliegenden Sachverhalt prüfen, bewerten und über die Feststellung eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen und die entsprechenden Sanktionen entscheiden.“

Medienberichte decken sich mit SZ-Informationen, wonach es sich bei den „Strikes“ um angebliche Missverständnisse bei den Ortsangaben der 44-maligen Nationalspielerin handelt, zu denen sie im sogenannten Registered Testing Pool (RTP) der Nada verpflichtet ist. Drei „Strikes“ führen zu einem Disziplinarverfahren, als Strafmaß ist eine Sperre von bis zu zwei Jahren vorgesehen. Ist ein Verfahren eingeleitet worden, haben Athletinnen und Athleten die Möglichkeit, die Umstände zu erklären und die Verstöße überprüfen zu lassen.

Freigang gehört auch für das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana (18 Uhr, ZDF) nicht zum Kader, ist aber auf Abruf nominiert. „Wir sehen andere Spielerinnen auf ihrer Position vor ihr“, hatte Bundestrainer Christian Wück in der Vorwoche über seine Entscheidung gesagt.

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Von Anna Dreher und David Kulessa

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