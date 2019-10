Laura Dahlmeier: Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat nach ihrem Karriereende in München mit einem Sport-Studium begonnen. "Mir war wichtig, etwas für den Kopf zu tun", sagte die 26-Jährige am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Planegg. Die siebenmalige Weltmeisterin hat sich deshalb an der Technischen Universität in München im Studiengang Sportwissenschaften eingeschrieben. "Es fällt mir da gar nicht so leicht, den ganzen Tag still zu sitzen", sagte sie. Außerdem hat die ehemalige Skijägerin aus Garmisch-Partenkirchen mit einer B-Trainerausbildung begonnen. Ein Trainerjob im Deutschen Skiverband (DSV) ist allerdings momentan noch keine Option für sie.

Zwar beendete Dahlmeier ihre Karriere im Biathlon, doch startet sie im November wieder bei einer WM - im Berglauf. Nachdem sie "eher durch Zufall" zu der Langstrecken-Sportart kam und sehr gute Leistungen zeigte, wurde Dahlmeier vom Deutschen Leichtathletik Verband (DLV) zu den Weltmeisterschaften in Argentinien nominiert.

Baseball: Die Washington Nationals haben überraschend das erste Spiel der World Series in der Major League Baseball (MLB) gewonnen. Bei den hoch favorisierten Houston Astros, die als beste Mannschaft der "regular season" ihren zweiten Titel nach 2017 anstreben, gewann der Außenseiter 5:4.

Herausragender Spieler war Washingtons Jungstar Juan Soto, der unter anderem mit einem Homerun für drei Punkte sorgte. Für Houstons seit Monaten herausragenden Star-Werfer Gerrit Cole ging dagegen die längste Siegesserie seit 107 Jahren zu Ende: Ihm waren zuletzt 19 Erfolge nacheinander gelungen. Das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie findet in der Nacht zum Mittwoch (02.07 Uhr MESZ) erneut in Texas statt.

Olympia 2020: Neun Monate vor Start der Olympischen Spiele in Tokio steht für den Deutschen Olympischen Sportbund nicht die Anzahl der Medaillen im absoluten Fokus. "Der Medaillenspiegel ist für uns nicht das Maß aller Dinge. Wir wollen ein Team, das sich mustergültig international präsentiert, das als hervorragender Botschafter des Landes zurückkehrt nach Deutschland", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann in Berlin bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Doping. Es müsse auch möglich sein, sich "an schönen persönlichen Bestleistungen oder am Dabeisein bei Olympia" zu erfreuen. Er könne sich nicht mehr an die deutschen Medaillenbilanzen der vergangenen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro und Winterspiele 2018 in Pyeongchang erinnern, betonte Hörmann. "Wir wollen den Erfolg, aber nicht um jeden Preis. Lieber die Fairplay-Medaille als die ein oder andere Medaille mehr."

Football: Odell Beckham Jr. hat erneut wegen der Kleiderordnung der US-Profiliga NFL Probleme. Der Wide Receiver von den Cleveland Browns muss 14.037 Dollar (rund 12.600 Euro) Strafe zahlen, da seine Hose Mitte Oktober im Spiel gegen die Seattle Seahawks (28:32) die Knie nicht bedeckte. "14.000 wegen einer Hose, die mich vor nichts schützt", schrieb Beckham Jr. bei Instagram, "diese Scheiße ist lächerlich." Neben seinem Kommentar veröffentlichte der verärgerte Passempfänger den Brief der Liga zur Geldstrafe.

Bereits im September hatte sich Beckham Jr. bei der NFL unbeliebt gemacht. Bei seinem Debüt für die Browns war der 26-Jährige mit einer 370.000 Dollar teuren Uhr aufgelaufen, damals kam er um eine Strafe herum. Zwar gibt es keine NFL-Regel, die Schmuck grundsätzlich verbietet, harte Gegenstände sind wegen der Verletzungsgefahr für die Gegner aber nicht erlaubt.