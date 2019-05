17. Mai 2019, 13:04 Uhr Biathlon Laura Dahlmeier beendet ihre Karriere

Biathlon-Olympiasiegerin und -Weltmeister Laura Dahlmeier verkündet ihren Rücktritt - mit gerade erst 25 Jahren.

Sie habe den Entschluss nach einer "unfassbar harten Saison voller Höhen und Tiefen" gefasst.

Sie hatte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat am Freitag überraschend das Ende ihrer Biathlon-Karriere verkündet. Die 25-Jährige teilte auf ihrer Homepage und in den Sozialen Netzwerken mit, dass sie "nicht mehr die hundertprozentige Leidenschaft, die für den Profisport erforderlich ist", verspüre.

Nach einer "unfassbar harten Saison voller Höhen und Tiefen" habe sie deshalb "nach längerem Überlegen entschieden, meine aktive Biathlon-Karriere zu beenden". Dahlmeier hatte bei den Winterspielen in Pyeongchang 2018 Gold in Sprint und Verfolgung sowie Bronze im Einzel gewonnen.

Bei der WM in diesem Jahr in Östersund hatte sie ebenfalls Bronze in Sprint und Verfolgung geholt, insgesamt feierte sie sieben WM-Erfolge. Immer wieder hatte sie zuletzt aber auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Ihre Erklärung auf Facebook im Wortlaut:

"Liebe Fans, Freunde, Partner und Wegbegleiter - es ist Zeit Servus zu sagen! Nach einer unfassbar harten Saison voller Höhen und Tiefen verspüre ich nicht mehr die hundertprozentige Leidenschaft, die für den Profisport erforderlich ist. Aus diesem Grund habe ich nach längerem Überlegen entschieden, meine aktive Biathlon-Karriere zu beenden.

Seit meinen Kindestagen habe ich mich voll und ganz dem Biathlon verschrieben, durfte wahnsinnig tolle und intensive Momente erleben und lernte wunderbare Wegbegleiter und Unterstützer kennen, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank für all die Jahre, die ich in diesem Sport verbringen durfte - sie haben mich zu dem gemacht, was ich bin! Um Platz für neue Abenteuer zu schaffen, ist es nun für mich an der Zeit, das Kapitel Biathlon zu schließen. Ich freue mich auf das, was jetzt wartet - see you out there!

Bis bald, Eure Laura."