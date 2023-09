Interview von Johannes Knuth

Vor rund sechs Jahren war Gert-Peter Brüggemann gerade in den akademischen Ruhestand geglitten nach über drei Dekaden als Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln, Schwerpunkte Biomechanik und Orthopädie, in denen er nebenbei auch Laufschuhe mitentwickelt hatte bei Asics, Nike und Brooks. Und vor rund sechs Jahren also stellte Brüggemann nun fest: Sein eigentliches Ziel hatte er nicht erreicht. Das hatte darin bestanden, einen Laufschuh zu erschaffen, der nicht nur komfortabel ist, schick aussieht und die Gewinnmarge steigert, sondern der vor allem: Verletzungen vermeidet. Brüggemann tat sich mit André Kriwet zusammen, seinem früheren Studenten, der ebenfalls bei großen Unternehmen Schuhe entwickelt hatte, und beschloss "aus einer Bierlaune" heraus, ein völlig neues Modell auf den milliardenschweren Laufschuhmarkt zu bringen.