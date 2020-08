Interview von Saskia Aleythe

Eigentlich würde jetzt die Leichtathletik-EM in Paris anstehen, doch statt um Medaillen zu kämpfen, heißt es Urlaub und Grundausbildung bei der Bundeswehr für Alina Reh. Sie wurde 2018 EM-Vierte über 10 000 Meter, ihre Bestzeit liegt bei 31:19,87 Minuten. Die 23-Jährige vom SSV Ulm ist heimatverbunden, hilft bei ihrer Mutter im Supermarkt in Laichingen aus - und hat sich in diesem Jahr an einige Veränderungen gewagt. Im SZ-Interview verrät sie, warum die Olympia-Absage ihr ganz gelegen kam. Und sie gibt Tipps für Laufanfänger in der Corona-Zeit.