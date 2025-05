Nun stehen die Eckpunkte dieses schrägen Events endgültig fest, und natürlich haben die Organisatoren einen passenden Ausrichterort gewählt. In ziemlich genau einem Jahr sollen im „Resorts World“ in Las Vegas die ersten „Enhanced Games“ stattfinden, die sich ein paar Investoren ausgedacht haben. Das Programm ist überschaubar – vier Wettkämpfe im Schwimmen, drei im Leichtathletik-Sprint, drei Gewichtsklassen im Gewichtheben –, aber das ist auch nachrangig. Denn entscheidend ist: Erlaubt ist in der Stadt der Sünde alles, was die Pharmazie an bekannten und unbekannten Mitteln so hergibt, und das ganz legal als Teil des Wettkampfs. Dopingfeuer frei, und im Erfolgsfall gibt es satte Prämien von bis zu einer Million Dollar. Höher, schneller, gedopter.

Nichts liegt näher, als die Idee dieser „Doping-Spiele“ und die Lizenz zum Dopen ausführlich zu geißeln. Sie widersprechen jedem Prinzip eines sportlichen Wettkampfes, sind ein Graus für die Gesundheit der Teilnehmer und ein fürchterliches Signal an jeden Sportler, vor allem an Kinder und Jugendliche. Wer sagt, dass das Konzept „gefährlich und unverantwortlich“ sei, hat völlig recht. Und das gilt auch für denjenigen, der sagt: „Die Idee der ‚Enhanced Games‘ verdient keinen Kommentar. Wenn man das Konzept von Fairplay (...) im Sport zerstören will, ist das ein guter Weg.“

Aber Moment, ein kurzer Blick auf die Urheber dieser beiden Zitate. Das sind nämlich … ja, das sind nämlich tatsächlich die Welt-Anti-Doping-Agentur und das Internationale Olympische Komitee (IOC). Also die beiden Organisationen, die dafür verantwortlich sind, dass der Sport bis heute ein einziger großer Dopingsumpf ist und eine solche Persiflage wie die „Enhanced Games“ überhaupt einen Ankerpunkt haben können: Wenn schon Doping, dann doch gleich offiziell.

Man denke aktuell nur an den nachsichtigen Umgang im russischen Staatsdopingskandal. Oder an den Fall des Tennisspielers Jannik Sinner, der trotz eines positiven Clostebol-Befundes nur eine dreimonatige Sperre erhielt (und diese auch noch in einer Zeit absitzen durfte, in der sie ihm nichts ausmachte). Oder an die 23 chinesischen Schwimmer, die trotz Positivtests bei den Olympischen Spielen in Paris starten durften, weil man den Vortrag akzeptierte, dass sich diese alle in einer Hotelküche kontaminiert hätten.

IOC und Wada sind verantwortlich für den großen Dopingsumpf, in dem der Sport bis heute steckt

Man denke auch an die Drohung des IOC, den USA bzw. Salt Lake City die bereits zugeschlagenen Winterspiele 2034 wieder zu entziehen, wenn die amerikanischen Instanzen nicht aufhören, an der Autorität der Wada zu kratzen. Dabei zählt die US-Anti-Doping-Agentur (Usada) zu den wenigen Akteuren im organisierten Sport, denen man eine gewisse Ernsthaftigkeit im Kampf gegen Doping attestieren kann. Aber zu viel Ernsthaftigkeit im Anti-Doping-Kampf verträgt sich nicht mit den Prinzipien von IOC und Wada.

Der Sport hat ein System erschaffen, in dem er seit Jahren und Jahrzehnten so tut, als wolle er etwas gegen Doping machen – das aber faktisch nicht macht. Der schöne Schein soll aufrechterhalten werden, das steht meist über allem. Bis auf ganz wenige Ausnahmen geht man die Strukturen, die Hintermänner, die Ärzte überhaupt nicht an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Topsportler überführt und dann wirklich streng sanktioniert wird, ist in etwa so hoch wie das Szenario, dass am Roulette-Tisch des „Resorts World“ in Las Vegas fünfmal nacheinander die Kugel auf die Null fällt.

Wie lautete der eine schöne Satz doch? „Wenn man das Konzept von Fairplay im Sport zerstören will, ist das ein guter Weg.“ Das Problem des Sports ist weniger, dass einige Investoren ein solches Projekt in Las Vegas durchziehen. Das Problem des Sports ist, dass er sein eigenes riesengroßes Dopingproblem nicht in den Griff bekommt und oft auch nicht bekommen will. In vielen Sportarten veranstaltet er auch so etwas wie „Enhanced Games“ – nennt es nur nicht so.