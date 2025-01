Von Javier Cáceres

Der Sonntagabend in Dschidda hatte schon eine derartige Menge an spektakulären Vorkommnissen geboten, dass die Frage gestattet war, ob da jemand an einer Wunderlampe gerieben hatte. Doch dann trat Joan Laporta, der Präsident des FC Barcelona, auf die Bühne und übertraf alles, weil er fast alles an Emotionen herauskehrte, was sich in den vergangenen Wochen aufgestaut hatte. Beim Defilee der Sieger des spanischen Supercups, der nun schon seit Jahren in Saudi-Arabien ausgetragen wird, herzte er jedes Teammitglied; der deutsche Barça-Trainer Hansi Flick und Kapitän Raphinha bekamen obendrein einen Schmatzer auf den Hals.