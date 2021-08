Die Niederländerin Sifan Hassan hat mit ihrem Olympiasieg über 5000 Meter den ersten Teil ihres dreifachen Gold-Plans erfüllt. Die 28-Jährige setzte sich am Montag in 14:36,79 Minuten vor Weltmeisterin Hellen Obiri (Kenia/14:38,36) durch. Bronze ging an die Äthiopierin Gudaf Tsegay (14:38,87). Hassan will in Japan auch über 1500 und 10 000 Meter gewinnen. Am Freitag steht das Finale über 1500 Meter an, am Tag darauf steht der Endlauf über 10 000 Meter an, in dem auch die Leverkusenerin Konstanze Klosterhalfen startet, 2019 noch WM-Dritte über 5000 Meter. Damals in Doha hatte Hassan über 1500 und 10 000 Meter gesiegt. Am Montagmorgen war die gebürtige Äthiopierin im Vorlauf über 1500 Meter eingangs der letzten Runde noch gestürzt, hatte die mehr als 50 Meter Rückstand zur Spitze aber noch aufgeholt und das Rennen gewonnen. "Manchmal bin ich einfach leichtsinnig", meinte Hassan unlängst mit Blick auf ihr gewaltiges Programm: "Aber in diesem Jahr bin ich gesund und in der Form meines Lebens. Ich habe große Träume."