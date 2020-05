Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder macht sich in der derzeitigen Corona-Krise Sorgen um die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf. "Viele glauben jetzt nach den Lockerungen, okay, wir haben es überstanden. Corona ist vorbei", sagte Schlickenrieder: "Deutschland hat bis jetzt sicher vieles richtig gemacht. Aber wenn du in die Welt schaust, dann siehst du: Es ist nicht vorbei." Die Titelkämpfe von Skispringern, Kombinierern und Langläufern sind im Allgäu für 23. Februar bis 7. März 2021 angesetzt. Sportlich sieht der ehemalige Athlet noch Nachholbedarf bei seinem Team, das bei der WM im besten Fall um Medaillen mitkämpfen soll: "Was uns fehlt, das ist die Stabilität. Wir haben zu viele gesundheitliche Schwierigkeiten." Nur eine von 17 Athletinnen und Athleten habe das ganze Jahr durchtrainieren können.