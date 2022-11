Von Volker Kreisl

Die kommende Langlauf-Saison soll reichlich Neues bringen, auch fürs Klima. Die Strecken für Frauen und Männer sollen gleich lang werden, der DSV bemüht sich um weniger Pistenlänge (kürzere Strecke, mehr Runden, weniger Schneeproduktion), zudem um eine ökonomischere Reiseplanung und - Spaß. Der zählt jedenfalls bei den Deutschen zum Programm. Cheftrainer Peter Schlickenrieder hat den Spaß zusammen mit "Qualität statt Quantität" und "Team statt Individuum" als Erfolgsmottos eingeführt. Nicht immer sind solche theoretischen Ansagen auch wirkungsvoll, bei den Langläufern scheint es aber zu funktionieren. In Muonio in Finnland hatte Schlickenrieder mit seinen Athleten einen Trainingslehrgang abgehalten, den er als den "besten seiner bisherigen Karriere" bezeichnet. Trotz einiger Corona-Erkrankungen im Sommer und Herbst berichten fast alle davon, dass sie sich verbessert haben oder zumindest erste kleine Trainingskrisen hinter sich brachten. Besonders Janosch Brugger, Albert Kuchler und Friedrich Moch fühlen sich vor dem Beginn in Ruka gut. Bei den Frauen haben sich unter anderem Pia Fink verbessert, zudem die Olympiasiegerinnen Viktoria Carl sowie Katharina Hennig, die wegen Corona etwas zurückgeworfen wurde.