Der Langlauf- Winter hat in Ruka/Finnland begonnen, wo es kalt ist, dunkel und dennoch weiß, und wo sich die Norweger vielleicht besonders wohl fühlen. Zum Cross-Country-Auftakt stellten sie in den Langstreckendisziplinen fast alles in den Schatten. Die bekannten Sieger Therese Johaug und Johannes Kläbo standen ganz oben, Heidi Weng und Astrid Uhrenholdt Jacobsen belegten die Plätze zwei und drei; bei den Männern lag Emil Iversen noch vor dem Finnen Iivo Niskanen. Beste Deutsche in Ruka war Victoria Carl aus Zella-Mehlis, die Verfolgungs-18. wurde. Die deutschen Teams stecken in einem längerfristigen Aufbau, anders als Johaug und Kläbo, die in Spitzenform wohl auch diesen Langlaufwinter prägen werden.