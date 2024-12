Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig, 28, wird nicht bei der Tour de Ski an den Start gehen. „Der Körper macht gesundheitlich nicht mit“, teilte sie mit. Es sei eine „harte Entscheidung“ gewesen auf das traditionelle Etappenrennen zu verzichten, das am 28. Dezember in Toblach in Südtirol beginnt und am 5. Januar in Val di Fiemme endet.