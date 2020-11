Norwegens Skilangläuferin Therese Johaug ist auch im WM-Winter das Maß aller Dinge. Beim ersten Distanzrennen der Weltcup-Saison siegte die 32-Jährige im finnischen Kuusamo über 10 km im klassischen Stil mit 21,8 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Frida Karlsson und feierte ihren elften Sieg bei den jüngsten zwölf Starts abseits von Sprintwettbewerben. Für Johaug war es der 74. Weltcupsieg, vor ihr liegt nur ihre Landsfrau Marit Björgen (114). Bei der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) könnte die zehnmalige Weltmeisterin, deren Karriere mit einer Dopingsperre ab 2017 einen markanten Knick erhalten hatte, erneut groß abräumen. Bei den Männern feierte über 15 km Dreifach-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo seinen ersten Saisonsieg und zog durch seinen 38. Weltcup-Erfolg mit seinem Landsmann Petter Northug auf Platz zwei der "ewigen" Bestenliste gleich. Vor Kläbo liegt nur noch die norwegische Legende Björn Dählie (46). Der erst 24 Jahre alte Kläbo hat gute Chancen, sich noch in diesem Winter an die Spitze zu setzen. Großen Rückstand haben zu Beginn der Saison noch die deutschen Langläufer. Nach der Nullnummer im Sprint am Freitag holten Katharina Hennig (Oberwiesenthal) als 18. (+1:15,7 Minuten) und Victoria Carl (Zella-Mehlis) als 20. (+1:22,7) immerhin die ersten Weltcup-Punkte. Bei den Männern gelang dies nur Lucas Bögl (Gaißach) auf Platz 27 mit 1:30,1 Minuten Rückstand auf Kläbo.