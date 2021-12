Das Teamsprint-Duo Laura Gimmler und Sofie Krehl hat für einen versöhnlichen Abschluss der fünfjährigen Geschichte des Skilanglauf-Weltcups in Dresden gesorgt. Bei der vorerst letzten Ausgabe des City-Events am Elbufer verbuchten die Oberstdorferinnen die einzige Final-Teilnahme für den Deutschen Skiverband. Im Endlauf waren Gimmler und Krehl nach einem Sturz chancenlos, sie belegten beim Sieg der Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling Platz neun von zehn Teams. Die Organisatoren in Dresden hatten damit zu kämpfen, dass zum zweiten Mal aufgrund der Pandemie keine Zuschauer zugelassen waren. Der zwischen 2002 und 2010 ausgetragene Weltcup am Düsseldorfer Rheinufer war zu Zeiten der Generation um Tobias Angerer und Evi Sachenbacher zeitweise ein Publikumsmagnet.