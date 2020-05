Langlauf-Olympiasiegerin Marit Björgen, 40, kehrt in die Loipe zurück. Die Norwegerin will im kommenden Frühjahr beim schwedischen Wasalauf antreten. "Ich bin jetzt seit zwei Jahren raus und habe es vermisst, auf ein konkretes Ziel hinzuarbeiten", sagte Björgen dem Sender NRK. Die erfolgreichste Winterolympionikin, die 15 Olympiamedaillen, darunter acht goldene gewann, hatte ihre Karriere im Frühjahr 2018 beendet und ist inzwischen zweifache Mutter. Wie ihre Mitstreiterin Therese Johaug wird Björgen im kommenden Winter Mitglied des auf Marathonrennen spezialisierten Teams Ragde Eiendom sein. In den kommenden Monaten will Björgen zehn Stunden pro Woche trainieren und sich gezielt auf den Wasalauf in Schweden vorbereiten. Auch die Teilnahme an anderen Distanzrennen oder an der norwegischen Meisterschaft schließt sie nicht aus.