Der deutsche Fußball trauert um Gerd Schädlich. Der langjährige Trainer, der unter anderem mit dem FSV Zwickau, und Erzgebirge Aue in die zweite Liga sowie mit dem Chemnitzer FC in die dritte Liga aufstieg, starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 69 Jahren, wie der CFC unter Berufung auf die Familie mitteilte. Als Spieler war Schädlich in den 1970er-Jahren vor allem für den FC Karl-Marx-Stadt aktiv. Als Trainer war er bis Ende 2013 tätig.